MORETTINO SUPPORTA I MEDICI DI PALERMO E LE AZIENDE SICILIANE CHE PRODURRANNO PRESIDI SANITARI NELL’ISOLA

La torrefazione palermitana offrirà caffè in tutti i reparti ospedalieri coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19 per supportare la difficile quotidianità del personale sanitario.

Morettino, inoltre, partecipa alla raccolta fondi della Business Community “Palermo Mediterranea 2030” a supporto degli ospedali della città e delle aziende che produrranno mascherine in Sicilia.

In questi giorni di grande difficoltà per il nostro paese, che vede medici, infermieri e personale sanitario lavorare senza sosta nella gestione dell’emergenza Covid-19, la storica torrefazione palermitana Morettino dà il proprio contributo ai nosocomi della città.

Morettino donerà il caffè ai reparti più interessati dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, dell’Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli e del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo per supportare con un piccolo gesto la quotidianità di chi, in modo eroico, sta svolgendo il proprio lavoro, dando loro la carica e l’energia per affrontare al meglio questi giorni di battaglia.

Morettino si è da sempre contraddistinta per l’impegno in numerose iniziative di natura sociale a Palermo e in questo momento non può che dimostrare ancora di più il proprio amore per il territorio. Per questo sta collaborando ad azioni di supporto sociale ed economico come le campagne di crowdfunding organizzate dalla Business Community “Palermo Mediterranea 2030”. L’associazione no profit formata da istituzioni, imprenditori e professionisti palermitani nata per favorire il dialogo tra pubblico e privato in una visione strategica di medio-lungo periodo della città, in questi giorni ha avviato campagne di raccolta fondi per dare il proprio contributo alla gestione dell’emergenza.

“Ognuno di noi con piccoli gesti può aiutare il nostro territorio dando un supporto immediato alla gestione di questa emergenza. Stiamo vivendo una crisi profonda, che avrà ripercussioni sulle nostre vite e sulla nostra economia – commenta Andrea Morettino – ma è nelle difficoltà che il nostro popolo storicamente ha mostrato la propria forza e la propria unione. Ed è nelle difficoltà che il coraggio ed il genio dei talenti siciliani è riuscito ad emergere”.

Nell’ambito di queste campagne di solidarietà, Morettino destinerà una parte del ricavato dall’iniziativa “Morettino a casa tua” proprio agli ospedali di Palermo più coinvolti dall’emergenza e alle realtà aziendali siciliane che stanno attivando la produzione di mascherine e presidi sanitari da distribuire gratuitamente agli operatori del territorio.

“Morettino a casa tua” è nata per rafforzare l’invito a restare a casa salvaguardando la propria sicurezza e quella degli altri e dando la possibilità a chi vive a Palermo e provincia di ricevere il proprio caffè direttamente dalla torrefazione di San Lorenzo ai Colli, con consegna gratuita senza limiti di spesa per gli anziani, categoria più a rischio in questo momento.