IL GELATO MUSEUM LIVE SU FACEBOOK CON DUE APPUNTAMENTI SETTIMANALI

Inizia la stagione del gelato e, in attesa di tornare a gustare un cono o una coppetta mentre si passeggia con gli amici, il Gelato Museum di Bologna ha deciso di portare la cultura del gelato, anche in Sicilia molto sentita grazie ad eventi come Sherbeth e a personaggi come il Maestro Gelatiere Antonio Cappadonia, solo per citarne alcuni, su Facebook con due appuntamenti settimanali a base di giochi e storie dolcissime.

Ogni martedì e giovedì, infatti, tramite la pagina facebook verranno proposti giochi da fare in casa e racconti della storia del gelato in pillole che saranno un piacevole passatempo per i più piccini che piacerà tanto anche agli adulti.

Inaugurato a settembre 2012, il Gelato Museum Carpigiani è centro culturale d’eccellenza per la comprensione e l’approfondimento di Storia, Cultura e Tecnologia del Gelato Artigianale e delle professionalità di coloro che lo hanno trasformato nel corso dei secoli.

Dalle origini ad oggi, è un percorso interattivo su 3 livelli di lettura: l’evoluzione del gelato nel tempo, la storia della tecnologia produttiva e dei luoghi e modi di consumo del gelato. All’interno del museo, su oltre 1000 metri quadrati, trovano spazio 20 macchine originali, postazioni multimediali, 10.000 fotografie e documenti storici, preziosi strumenti ed accessori d’epoca ed inedite video-interviste. Il Gelato Museum sorge presso lasede Carpigiani ad Anzola dell’Emilia, all’interno di ex spazi industriali ora convertiti in una struttura innovativa per lo studio e l’approfondimento della storia del Gelato Artigianale.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma #Apertiaportechiuse promosso dall’Istituzione Bologna Musei volta a divulgare il patrimonio museale del territorio attraverso le tecnologie digitali per non interrompere il contatto del pubblico con l’arte e la cultura nel difficile periodo di emergenza Coronavirus che impone la chiusura delle sedi espositive fino al 3 aprile 2020.

Ogni settimana sulla pagina facebook del Gelato Museum Carpigiani ci saranno due appuntamenti fissi: il primo, ogni martedì alle 15.00, con “Giochi di gelato”, attività che inviteranno bambini e ragazzi a prendere parte ad alcuni giochi a tema gelato; il secondo, ogni giovedì alle 15.00, con “Storie di gelato”, durante il quale verrà raccontata la storia del gelato in pillole.