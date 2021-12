Una ricetta anti spreco anche per Natale

Babà salato, senza di lui a Napoli non è Natale. Il babà salato è una soffice ciambella rustica della tradizione culinaria napoletana. E’ un cibo che non deve mancare mai nella pantagrueliche tavolate natalizie a Napoli. Si serve come antipasto. E’ un lievitato decisamente gustoso, da farcire con salame, prosciutto cotto, pancetta e formaggio. Insomma è lo scrigno di ogni ben di Dio.

Babà salato, il rustico natalizio a forma di ciambella

Per donargli la caratteristica forma di ciambellone, il babà salato va preparato con uno stampo a forma di anello. Se realizzato a regola d’arte, il babà salato sarà incredibilmente soffice e filante. Ma non azzardatevi mai a dire che è buonissimo. Per un napoletano è “a fine ru muonnu”, la fine del mondo.

Babà salato, buono sia caldo, sia freddo

Il babà salato è una pietanza da consumata sia calda, sia fredda. Si conserva per diversi giorni restando morbida e gradevole. Il Babà salato a Napoli è considerato un rito e la ricetta si tramanda di generazione in generazione. Quella originale è finite nella pagine del libro “Frjienno magnanno”, del noto scrittore partenopeo, Luciano De Crescenzo. Il Babà salato è un altro piatto della cucina salva spreco. Anche questa torta salata nasce dall’esigenza di non gettare il cibo di scarto, usanza nota nel napoletano. Così, assemblando diversi ingredienti rimasti è venuto fuori il babà rustico.

Ecco gli ingredienti per il Babà salato

3 uova a temperatura ambiente

150 ml di latte

100 ml olio di semi di arachidi o preferito

300 g di farina

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

2 cucchiai di parmigiano reggiano

150 g di scamorza o provolone tagliati a dadini

200 g di salumi (salame napoletano, prosciutto cotto, pancetta)

sale q.b.

pepe q.b.

Come preparare il babà salato

Preparate gli ingredienti per farcire il babà. Tagliate il prosciutto cotto e la pancetta a dadini. Passate al salame e tagliatelo a fette, poi a dadini. Tagliate il provolone a dadini leggermente più grandi. In una ciotola capiente versate la farina e create al centro una fontana. Scaldate leggermente il latte e sciogliete il lievito di birra al suo interno. Unite il latte alla farina e mescolate. Aggiungete l’olio e le uova. Continuate a lavorare l’impasto. Unite il parmigiano e il sale e amalgamateli bene al resto dell’impasto Aggiungete il formaggio, il salame, la pancetta e il prosciutto cotto all’impasto pronto. Mescolate bene in modo che gli ingredienti siano ben distribuiti. Versate il composto in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Coprite con la pellicola alimentare e lasciate lievitare per circa tre ore nel forno spento. Cuocete il babà rustico a 180° per circa un’ora e fate raffreddare.