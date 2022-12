Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Questo vecchio detto vale ancor di più per un cenone a Capodanno, quando magari il formaggio è un delicato e prelibato roquefort francese. Questo antipasto è semplice da preparare. Alla fine si otterrà una crema di Roquefort alle pere sfiziosa, raffinata e gustosa. È un antipasto veloce e facile da preparare, perfetto da presentare anche in occasione di un aperitivo natalizio, da condividere sia con gli amici che con la famiglia.

Gli ingredienti per la crema di roquefort alle pere

100 g di Roquefort

200 g di ricotta

2 pere succose di media grandezza

3 cucchiai di panna

nocciole per guarnire

burro

pepe bianco



Come preparare la ricetta

bucciate le pere, tagliate la polpa a dadini e fateli saltare per alcuni minuti in una padella spennellata di burro. Insaporiteli con del pepe bianco a piacere e lasciate cuocere per 5 minuti. Togliete dal fuoco e tenete da parte. In un frullatore, unite il Roquefort con la ricotta e tre cucchiai di panna . l risultato sarà una crema morbida e omogenea. Tritate le nocciole su un tagliare e fatele tostare leggermente. Componete i quattro bicchierini mettendo alla base di ognuno la dadolata di pere e versando sopra la crema di formaggio. Guarnite la superficie con le nocciole tritate e servite subito.