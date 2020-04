morbide e invitanti golosità del cibo di strada

Meno note di quelle di patate, sebbene siano altrettanto gustose (e forse anche di più), le crocchette di latte un delizioso antipasto siciliano che, insieme ad arancine, panelle e “crocchè” costituisce il goloso “quadrumvirato” del cibo di strada siciliano.

Si tratta di una ricetta della tradizione, arrivata nella nostra isola grazie ai monsù, i cuochi professionisti francesi il cui appellativo “monsiueur” ( che in francese significa “signore”) , una volta giunti nel Regno delle Due Sicilie fu declinato in “monzù” in Campania e in “monsù” in Sicilia.

Anche il nome con cui si definiscono queste morbide ed invitanti fritture, infatti, deriva dal francese, in particolare dal termine “croquettes”. Rispetto alle ben più note crocché, che vengono preparate con le patate, le crocchette di latte si ottengono preparando una salsa besciamella, mutuata dalla cucina francese di cui rappresenta uno dei capisaldi, molto “densa” che poi viene panata e tuffata in abbondante olio bollente dal quale, se ben fatta, esce avvolta da un guscio dorato e croccante che ne custodisce, come uno scrigno, il prezioso contenuto morbido e cremoso,

Nonostante la ricetta sia, davvero, piuttosto semplice, può essere difficile riuscire a trovare la giusta consistenza anche se per ottenere un risultato perfetto sarà sufficiente fare un po’ di pratica. Di seguito vi proponiamo la ricetta delle crocchette di latte da preparare in casa.

Crocchette di Latte

Ingredienti

Per l’impasto

1 l di latte (vegetale)

150 g di farina

50 g di burro ( o margarina vegetale)

25 g di parmigiano grattugiato (facoltativo)

sale

pepe nero

Per la panatura

farina

acqua

sale

pangrattato q.b.

Per friggere : olio di semi di girasole

Versate il latte in una pentola e unite la farina setacciata.Mescolate bene con una frusta, in modo che non rimangano grumi. A questo punto aggiungete il burro,( il parmigiano), il sale e il pepe. Mettete la pentola sul fuoco e portate il composto ad ebollizione, quindi fate cuocere fino a quando non si staccherà dalle pareti della pentola in modo da ottenere una besciamella densa. Trasferite il composto in una ciotola e lasciatelo raffreddare completamente. Una volta raffreddato create le crocchette con le mani

Passate le crocchette nella “lega” preparata con acqua e farina con un pizzico di sale, poi nel pangrattato.

Friggete in olio di semi ben caldo. Scolatele su carta assorbente e servite fumanti.