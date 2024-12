Una vera e propria sfida enogastronomica quella lanciata a Palermo. Un viaggio sensoriale alla scoperta dei piatti tipici siciliani. A due passi dalla Cattedrale di Palermo nasce il nuovo bistrò enogastronomico in cui l’abbraccio tra i sapori nel nome della sicilianità e il corretto accostamento dei vini alla pietanza fa da perno all’esperienza culinaria. Tra un cannolo di pasta fillo con gambero rosso profumato al lime, la guancia di manzo con salsa al vino rosso e la pasta mischiata al raguttino di polpo, le porte della cucina gourmet di “Concetta” saranno accessibili a tutti dalla prossima settimana.

“Concetta nasce dal desiderio di realizzare un ristorante con un’offerta gastronomica basata su un mood siciliano ma moderno. Per fare ciò ho scelto di collaborare con grandi professionisti, sia in cucina che in sala. Il nostro locale, già nella scelta del nome, è un omaggio a tutte le donne siciliane, sia del passato che del presente e sono tante le donne che lavorano con noi. Concetta ha diversi e importanti valori aggiunti: la professionalità di chi fa parte di questa grande squadra, la formazione continua e la ricerca costante sul territorio delle eccellenze, soprattutto nel campo dei vini e degli oli.” – spiega Domenico Billeci maître sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) -.

Una cucina Gourmet sicula

Si tratta di una rivisitazione moderna dei piatti della tradizione siciliana, da qui, tra la vasta scelta, ha origine la curiosa “Panella liquida”. Il cuore pulsante della cucina di Concetta è lo chef Francesco Lipari, che vanta oltre vent’anni di esperienza maturata sia in Italia che all’estero: “Abbiamo studiato attentamente i piatti della tradizione siciliana e tutte le nostre materie prime sono siciliane. La mia brigata di cucina è costituita tutta da giovani, che mettono grande energia e impegno nel loro lavoro. Da Concetta vi sentirete accolti e coccolati, proprio come accade quando si va a casa di amici”.

Eccellenze vinicole del territorio siciliano

La selezione dei vini proposta è variegata. Un vero e proprio viaggio enologico, che esplora una cantina internazionale che include grandi chateau francesi, senza dimenticare le eccellenze vinicole siciliane.

Antonino Giaramita, responsabile di sala, aggiunge: “Siamo una squadra di professionisti della ristorazione, che non smettono mai di aggiornarsi e fare ricerca. Il nostro supporto fondamentale è lo chef Francesco Lipari, che ci permette di portare a tavola ottimi piatti, ben studiati, belli da vedere e buoni da mangiare. Condividiamo tutti una grande passione per questo lavoro, e fare la cosa che ami di più ti permette di riuscire a raggiungere grandi risultati”.