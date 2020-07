un percorso di degustazione dalle caratteristiche sorprendenti.

Partendo dal considerare il vino come connettore, presso la cantina “La Gelsomina”, a Presa (Fraz. Piedimonte Etneo) si svolgerà il prossimo 6 agosto “Filari Divini”, una visita notturna in vigna al fine di valorizzare il confronto, il territorio e le eccellenze: arte, letteratura, musica uniti dal filo rosso che è il vino.

Si tratta di un percorso di degustazione dalle caratteristiche sorprendenti che si svolgerà grazie alla collaborazione di tante diverse realtà, per connettere, emozionare e affascinare ricominciando dalla vigna. È qui, nella sua varietà e unicità che si innesca il culto del bello, dello straordinario. Insieme a Fondazione Italiana Sommelier Sicilia, Bibenda, Strada Del Vino Etna, Associazione Nazionale Le Donne del Vino, Anag Catania, Slow Food Sicilia e Movimento Turismo del Vino Sicilia saranno presenti vini e specialità gastronomiche di numerose aziende siciliane e italiane.

I suggestivi vigneti de La Gelsomina saranno visitabili con la guida di Tenute Orestiadi nel corso di tutta la serata, mentre walking tasting, masterclass tematiche condotte da Fondazione Italiana Sommelier si alterneranno a presentazioni di libri curate da Naxoslegge e, alle 19.45 l’happening Vino &Moda a cura de L’Officina dell’ago e filo. Il tutto sarà accompagnato da un piacevole sottofondo musicale. L’evento è organizzato da Tenute Orestiadi – La Gelsomina; Fondazione Italiana Sommelier Sicilia; Scirocco Mediterranean Creative Lab; EtnaMade; Pangiunìa Isola ed Eventi; All Food Sicily; My Sicily Experience.

PROGRAMMA

ore 18,30 apertura banchi d’assaggio

ore 18,45 zona prato salotto La Gelsomina: Dal Belìce all’Etna, walking tasting con le anteprime e le

novità di Tenute Orestiadi – La Gelsomina

ore 19 zona pergola brindisi con gli Spumanti dell’Etna

ore 19,30 zone case alte MASTERCLASS a cura di Fondazione Italiana Sommelier

I bianchi. Alla scoperta dell’oro dei Vulcani

ore 19,45 tra i filari HAPPENING Vino&Moda a cura di L’officina dell’ago e filo, Martina Barbagallo,

Ivanna Cubillos Casas, Sefora Gallo

ore 20 zona prato SALOTTO LETTERARIO a cura di Naxos Legge

Il vulcano che pensa. Viaggio nell’anima dei luoghi

Interverranno Fernando M. Adonia (direttore Paesi Etnei), Andrea Cerra e Dora Marchese (Itinerari

sull’Etna sulle tracce di scrittori ed artisti), Marinella Fiume (Una montagna di Miti), Enrico Nicosia

(L’Etna e il cinema. Il cineturismo ad alta quota). Cordina Fulvia Toscano (Naxos Legge).

ore 20,30 zona pergola Pizzeria sotto le stelle

​ore 21,30 zona pozzo con pergolato MUSICA

ore 22 zona prato MUSICA

Per info e prenotazioni 3711822666