Fish&Pasta 2021, da Terrasini un appello per valorizzare la dieta mediterranea

Maria Paola Scaletta di

26/10/2021

Fish&Pasta 2021, missione compiuta Tre giorni di dibattiti, eventi e cooking show sulle eccellenze della terra e del mare Pasta e pesce, due prodotti della nostra tavola ricchi di storia e cultura Oltre ai cooking show anche seminari tecnici e spettacoli per i bambini Si è conclusa a Terrasini l’edizione 2021 di Fish&Pasta, l’evento che racconta le eccellenze gastronomiche della Sicilia sotto ogni profilo. E’ stata l’edizione della ripartenza con dibattiti, eventi e cooking show. Fish&Pasta 2021 ha raggiunto il suo obiettivo, mettendo insieme tradizione gastronomica, cultura e rilancio economico per parlare di due prodotti della cucina siciliana: la pasta e il pesce. Fish&Pasta, al centro di tutto la dieta mediterranea I dibattiti hanno acceso l’attenzione sulla valorizzazione dei prodotti ittici che caratterizzano la Dieta Mediterranea, sui sistemi di produzione sostenibili e i processi produttivi a basso impatto ambientale, e infine, sulla cucina delle famiglie marinare con un focus sulle specie ittiche meno conosciute e quelle accessorie. A questi temi sono stati associati altrettanti show cooking di prestigiosi chef: Francesco Piparo e Gianvito Gaglio di Trazzera. Relatori nei dibattiti sono stati Francesca Cerami (Presidente Istituto IDIMED), Antonino Biundo (Ricercatore Università di Bari Dip. Biotecnologie e Presidente Rewow srl), Massimiliano Cantafia, Rosario Napoli (Rappresentante Cooperativa Pescatori di Terrasini), Filippo Parrino (Presidente Lega Coop Pesca), Vincenzo Arizza (Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche Unipa), Angela Peruca (Lega Coop Pesca), Antonio Lo Coco (Presidente Blu Ocean) e Antonio Pensabene (Segretario Generale Palermo Uila Pesca). Hanno partecipato anche Nino Amadore (Il Sole 24 Ore) che ha moderato un dibattito e Sonia Hamza che ha trasportato il pubblico nel mood di Trazzera durante lo Show Cooking di sabato. A Fish&Pasta le favole del mare di Salvo Piparo Nel corso delle tre giornate, c’è stato spazio per la cultura con “Le Favole del Mare”, spettacolo di e con Salvo Piparo, con Egle Mazzamuto e Ornella Cerniglia; per i laboratori dedicati ai bambini; per la bellezza con la sfilata di Miss Italia Regione Sicilia a cura di Anna Salanitro. BlogSicilia ha raccontato l’intero evento. “Un ringraziamento particolare – affermano gli organizzatori di SevenApp srl – va al Comune di Terrasini e al sindaco Giosuè Maniaci, agli assessori Vincenzo Cusumano e Nunzio Maniaci insieme a Vera Abbate, all’Assessorato regionale all’agricoltura e alla pesca per aver creduto nuovamente in questo progetto, al Dipartimento della Pesca Mediterranea e al Museo regionale di Terrasini – Palazzo d’Aumale insieme al suo direttore Luigi Biondo per averci ospitati.

