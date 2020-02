Andrea Graziano, l’eclettico imprenditore catanese che “una ne pensa e cento ne fa” ne ha inventata un’altra delle sue.

Si tratta di Fud On, un laboratorio di sperimentazione e creatività, uno spazio gustoso dove poter ideare, provare e abbinare, partendo da materie prime inedite provenienti dal territorio siciliano, ma anche dal resto del mondo. Nessun limite geografico, nessuno schema rigido, tanto spazio alla voglia di creare e sperimentare sporcandosi le mani con il cibo di strada e le sue innumerevoli contaminazioni.

Panini di carne e di pesce, tapas, tacos, fritti e tante altre golosità si alterneranno per stuzzicare i palati più curiosi. Un nuovo format gastronomico all’insegna della convivialità e in pieno stile FUD, ma con in più la possibilità di gustare, in anteprima, esperimenti, idee inedite e nuovi ingredienti.

FUD ON è l’avanguardia della famiglia FUD, che porta l’immancabile firma di Bottega Sicula.

Un luogo che già nella concezione dello spazio dichiara il suo intento in modo netto e preciso: ripartire dagli elementi primordiali, dall’essenza ontologica di qualsiasi innovazione gastronomica. Gli ingredienti diventano, così, simbolicamente elementi puri all’interno di una grande tavola alchemica, lo spazio di FUD ON si presenta visivamente come una biblioteca di sapori. Come in un archivio di ingredienti il visitatore viene accolto e trasportato in un universo visivo fatto di prodotti, barattoli, bottiglie: una grande dispensa dove si potranno conoscere, approfondire o acquistare i migliori prodotti selezionati dai nostri produttori, fedeli compagni di viaggio anche in questa nuova e avventurosa esperienza.

Il lavoro dei produttori, gli ingredienti e la materia prima sono al centro del progetto FUD ON, che nei giorni scorsi ha lanciato una campagna pubblicitaria dove i protagonisti sono degli ingredienti affiancati ad una lettera N. per rimarcare la centralità della materia prima, vera protagonista del progetto.

“La mia intenzione è quella di creare un format nuovo che esalti ancora di più il lavoro di selezione e la ricerca di materie prime eccellenti che nel corso di questi anni ha portato al successo di Fud e ha costruito profonde relazioni di amicizia e collaborazione con i nostri produttori e i nostri partner – spiega Andrea Graziano– FUD ON vuole essere l’incontro tra le eccellenze siciliane e le contaminazioni cosmopolite contemporanee, l’obiettivo è quello di divertirci con gli ingredienti a 360 gradi e non avere limiti geografici. FUD ON sarà il luogo dove potremmo sperimentare, abbinare e assaporare il nostro territorio e il mondo in piena libertà. Lo stile sarà quello di sempre, caratterizzato da una grande informalità che non rinuncia però alla qualità e al servizio confortevole. FUD ON è una nuova sfida per la famiglia FUD che parte da Catania ma vuole arrivare lontano”.