Halloween, la cheesecake “mostruosa” per far felici i bambini

Maria Paola Scaletta di

22/10/2021

Cheesecake di Halloween Per Halloween spazio alla fantasia in cucina Un dolce a bicchiere da decorare in modo “mostruoso” Arriva la Festa di Halloween e i bambini si preparano a celebrare questo evento di origine anglosassone al ritmo di “dolcetto o scherzetto”. Ormai questo appuntamento è parte integrante delle nostre tradizioni. Halloween è anche un appuntamento in cucina, con la zucca che diventa protagonista di tante ricette. Ma questa festa è soprattutto per i bambini. Ed allora cosa meglio di un dolcetto per rendere ancor più lieta questa tradizione? L’idea più semplice è preparare un cheesecake con i colori della festa. Spazio quindi al cioccolato ed alla zucca, per una crema dal tenore dolce che andrà ammorbidita e resa cremosa con la ricotta fresca. La cosa divertente di questa ricetta è la sua presentazione. Utilizzando dei marshmellow e del cioccolato, il dolce, che andrà servito al bicchiere, avrà la sua faccina “mostruosa” Ecco gli ingredienti per la Cheesecake di Halloween 150 g di biscotti al cioccolato 35 g di burro fuso 400 gr di ricotta 50 g di zucchero a velo 200 g di polpa zucca (da cuocere a vapore o bollire) cannella q.b. marshmallow bianchi q.b. glassa al cioccolato fondente q.b. Come preparare la Cheesecake di Halloween Per preparare questo dolce come prima cosa si parte dalla crema che dovrà essere messa in frigorifero per almeno 30-40 minuti prima di essere utilizzata. Dopo aver pulito e cotto la zucca a vapore, bollita o anche in forno per 20-30 minuti, la si mette in un mixer e la si frulla. Quando si ottiene una crema omogenea possiamo aggiungere anche la ricotta, lo zucchero a velo e la polvere di cannella. rulliamo ancora per amalgamare per bene gli ingredienti e poi mettiamo la crema in frigorifero. Nel frattempo si prendono i biscotti al cacao e li si tritano grossolanamente. Aggiungiamo loro anche il burro fuso. A questo punto non ci resta che andare a comporre il dolce. Procuriamoci dei vasetti di vetro e mettiamo uno strato di crema di ricotta e zucca, uno di biscotti e l’ultimo altra crema. Decoriamo con i marshmallow tagliati a metà e con la glassa al cioccolato per fare gli occhi del mostro. Serviamo subito o mettiamo in frigorifero per un’ora.

