il meglio del made in Sicily comodamente a casa

Quello del termine “commercio elettronico” è un concetto mutato nel tempo che, dall’iniziale supporto digitale alle transazioni commerciali, è divenuto un vero e proprio mondo virtuale che consente di acquistare i prodotti in catalogo in poche, semplicissime, mosse.

Queste le considerazioni che nel 2016 hanno dato vita ad InSicilia, l’e-commerce di prodotti gastronomici siciliani, un consorzio di imprese siciliane nato dall’idea del giovane imprenditore Francesco Caminita, classe ’78, che ha deciso di creare, insieme ad altri due soci esperti di marketing, informatica e comunicazione nonché di import ed export di prodotti alimentari, un aggregatore di aziende produttrici di eccellenze siciliane di cui, ciascuna, mantenesse integro il proprio marchio in modo da non perdere la propria identità.

InSicilia è un contenitore di produttori siciliani i cui prodotti sono acquistabili sia online che in maniera tradizionale con l’ambizioso obiettivo di soddisfare al meglio i bisogni della clientela sparsa in tutto il mondo offrendo i migliori prodotti siciliani in commercio e valorizzando il made in Sicily. Molto più di un negozio di vendita on line, rappresenta, un vero e proprio incubatore elettronico di imprese produttrici di eccellenze enogastronomiche della tradizione siciliana, che consorzia circa cinquanta aziende di qualità ed oltre 2500 prodotti rigorosamente siciliani.

“In questo momento storico, in cui stiamo vivendo l‘emergenza sanitaria globale Covid 19 , recarsi a fare la spesa rappresenta un rischio da evitare il più possibile, per questo motivo abbiamo aderito a due campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano, che rappresentano la piena espressione della nostra mission consentendo alla nostra clientela di ricevere a casa i prodotti, tutti rigorosamente provenienti dalle imprese siciliane che, mai come adesso, hanno bisogno di essere sostenute – ci racconta Francesco Caminita– Per questo motivo ci occupiamo di selezionare ed esportare in tutta Europa più di 500 prodotti e tipicità locali affidando i trasporti ai migliori corrieri e gestendo anche il trasporto di articoli a temperatura controllata come arancine, cannoli o cassate, must della tradizione enogastronomica siciliana, ma anche pasta, sughi, conserve e formaggi, solo per citarne alcuni”.

Una apposita sezione del sito è, quindi, dedicata in questi giorni prevalentemente ai prodotti alimentari di prima necessità ( farina, pasta, etc.) ed è raggiungibile attraverso lo specifico indirizzo https://www.insicilia.com/iorestoacasa

InSicilia è un progetto di promozione ed esportazione del cibo e delle bevande made in Sicily in tutti quei territori nel mondo che lo richiedono favorendo la conoscenza e l’export di prodotti enogastronomici di alta qualità che arricchiscono ogni ricetta tipica siciliana e ne rappresentano l’identità a livello mondiale. Le aziende consorziate si rivolgono a tutti coloro, italiani o stranieri, aziende o semplici consumatori, importatori o associazioni di Italiani all’estero, interessati ad acquistare cibo tipico siciliano di alta qualità, che vogliano portare nella loro terra fragranze e sapori tradizionali e originali della Sicilia.

Per conoscere prodotti e costi collegarsi al sito www.insicilia.com.