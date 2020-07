un antico dolce siciliano dal gusto e aspetto sorprendenti

Che l’arte pasticceria siciliana sia in grado di sorprendere non solo per il gusto ma anche per la bellezza delle forme e colori create con grande maestrìa dai maestri pasticceri siciliani non è certo una novità. Basti pensare alla perfezione della frutta di martorana, alla sontuosità della cassata e all’opulenza del trionfo di gola, solo per citarne alcuni, per comprendere quanto grande sia la capacità dei pasticceri di creare dei veri e propri capolavori che hanno come unico difetto ( sempre che lo sia) quello di non durare nel tempo dal momento che sono commestibili.

Le pesche sono un dolce dall’effetto sorprendente perché, a prima vista, sembra di avere davanti delle vere pesche. L’effetto è dovuto, innanzitutto, al colore naturale delle brioscine, poi dal liquore Alchermes, con cui vengono inzuppate, che conferisce loro il caratteristico colore rosato e, infine, dallo zucchero semolato che aderendo alla parte umida darà alla superficie il tipico effetto vellutato di una pesca gialla.

Si tratta di piccoli capolavori dell’antica arte pasticcera siciliana farcite con ripieni di vario tipo e decorate in modo da simulare il frutto cui sono ispirate. In realtà sono due piccole brioches, o “brioscine” in siciliano, che vengono tenute insieme da un goloso ripieno . La farcitura classica è la crema di ricotta, ma si possono trovare anche ripiene di crema pasticcera o confettura. L’opera viene in ultimo completata, con l’applicazione di due foglioline di pasta reale opportunamente colorate di verde e collocate sulla sommità della pesca che, oltre ad essere coreografiche, completano la tenuta delle due brioches.

Per tutti coloro che volessero cimentarsi nella preparazione di questo antico dolce, di seguito riportiamo la semplice e golosa ricetta per realizzare la quale potrete trovare alcuni ingredienti nella ricetta di InSicilia, l’ e-commerce di prodotti tipici siciliani da ordinare on line e ricevere comodamente a casa. In particolare le brioches siciliane Dais, la crema di nocciole e cacao in vasetto per una farcitura alternativa alla classica ricotta, il panetto di pasta di mandorle da colorare di verde per realizzare le foglioline.

Dopo averle realizzate, per servirle potete accompagnarle ad un buon bicchierino di Passito della cantina Vinci dal profumo inebriante, persistente e aromatico; ricco di frutta matura, albicocca, fichi secchi e miele. Dal sapore intenso e avvolgente e con un elevato spessore sarà il perfetto compagno di questi piccoli capolavori della pasticceria siciliana.

Pesche dolci

Ingredienti (per 4 pezzi)

8 piccole brioches

crema di ricotta (o crema pasticcera o confettura di pesche )

Alchermes q.b.

Zucchero semolato q.b.

Una sfoglia di pasta reale verde per ricavare le foglie (o foglie finte)

Svuotate parzialmente due brioches, farcitele con il ripieno scelto, quindi unitele dalla parte ripiena in modo che aderiscano bene poiché la farcia farà da collante. A questo punto, una volta chiuse, inzuppatele nell’Alchermes e poi rotolatele nello zucchero semolato. Infine, dopo aver preparato le foglie di pasta reale, posizionarle sulla sommità delle pesche in modo da unire ulteriormente le due metà.