Tonno e reale di vitello adagiati su un soffio di maionese al wasabi

Dalla Sardegna il panino gourmet ideato dal re del tonno

Questo panino è una sinfonia di sapori della cultura mediterranea, grazie all’abbinamento tra una tagliata di vitello e del sapidissimo tonno affumicato

Il tocco gourmet della ricetta è una maionese aromatizzata al wasabi

Il taglio da scegliere è il “reale di vitello”, quel pezzo che a Palermo chiamiamo costata. La cottura della carne va fatta in forno con del sale grosso

MariMonti, questo è il nome che lo chef ligure Luigi Pomata ha dedicato al suo panino gourmet. Il segreto della ricetta consiste nel singolare abbinamento tra tonno affumicato e reale di vitello al forno. Luigi Pomata è considerato il re del tonno rosso. Una tradizione culinaria che Pomata ha coltivato grazie alle sue radici a Carloforte, avamposto “ligure” nella costa sud occidentale della Sardegna. I sapori di questo panino gourmet sono quelli del reale di vitello,del tonno affumicato, accompagnati da spinacini freschi, melanzane baby e da una eccezionale maionese aromatizzata al wasabi. I trucchi di questa ricetta gourmet sono tutti nella cottura della carne, che va cotta in forno con il sale grosso per 25 minuti.

Ecco la lista degli ingredienti per la ricetta di Luigi Pomata

200 g reale di vitello

100 g tonno affumicato

4 Panini ai semi

4 melanzane baby

50 g spinaci

4 scalogni

40 g maionese

1 cucchiaino di polvere di wasabi

80 ml olio extravergine d’oliva

sale grosso q.b.

La ricetta va eseguita in questo modo

Per preparare il panino gourmet MariMonti, la prima cosa da fare è infornare il reale di vitello e gli scalogni con un giro d’olio e sale grosso a 180° per 25 minuti. Infornare anche le melanzane con un giro d’olio per 30 minuti. Dovranno essere morbide per poi essere private della buccia. In una padella con olio ben caldo, aggiungere gli spinaci e saltarli per 2 minuti. Condirli con un po’ di pepe, senza sale. Unire la maionese con la polvere di wasabi e lavorala a filo per ottenere un composto omogeneo. Dividere i panini, condire la parte bassa con la salsa wasabi, aggiungere il reale di vitello affettato a mo’ di tagliata, uno strato di caviale di melanzane, il tonno tagliato a striscioline, lo scalogno e gli spinaci saltati.