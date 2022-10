Un simbolo dello street food palermitano

Per il giorno dei morti è impossibile fare a meno delle muffolette. La tradizione vuole che vengano mangiate il 2 novembre, la ricorrenza dei nostri cari estinti. Commemorazione molto sentita in Sicilia, la festa dei Morti aveva come tradizione quella di recarsi al cimitero e condividere con i propri cari non più in vita il momento del pranzo. Si stava al cimitero e si consumava lì una colazione, un pranzo semplice, economico e veloce. Il cibo designato per quella ricorrenza è la muffoletta. Anche questa ricetta è da ascrivere alla grande tradizione dello street food palermitano.

La muffoletta è una pagnotta morbidissima cosparsa di sesamo da farcire di solito con la milza oppure con panelle e crocché. Nel giorno del 2 Novembre, invece, va condita con olio extravergine d’oliva, sarde salate, origano, caciocavallo e pepe.

Gli ingredienti per le muffolette

200 gr di acqua

10 gr di lievito

1 cucchiaio di zucchero

200 gr di farina 00

200 gr grano duro

1 cucchiaino di sale

Come prepararle

Per prima cosa si deve sciogliere il lievito in acqua tiepida. Poi va aggiunto un cucchiaino di zucchero. A questo punto si deve unire la farina di grano duro con la farina 00 e versare tutto nell’impastatrice insieme a un pizzico di sale.

L’impasto va poi fatto lievitare per circa 2 ore. Alla fine di questo periodo, con le quantità indicate dovrete ricavare quattro porzioni. I panetti così divisi vanno messi sulla teglia a riposare per un’altra ora.

A questo punto potete infornare le muffolette. Vanno cotte per 20 minuti a una temperatura di 220°. Una volta pronte si possono farcire a piacere. Ma quella tradizionale della festa dei Morti va condita con olio evo, sale, origano, acciughe e caciocavallo.