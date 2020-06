colorariamo la tavola con questi ortaggi variopinti

Come già visto in occasione della peperonata, la capsicina, ovvero la sostanza presente in quantità maggiori nella buccia dei peperoni, è la “colpevole” che rende i peperoni, nella maggior parte dei casi, “pesanti” da digerire se non, addirittura indigesti.

Per questo motivo, nonostante i peperoni siano molto apprezzati per il loro sapore deciso ed inconfondibile, molti se ne tengono a debita distanza a causa della loro scarsa digeribilità che, in molti casi, si trasforma in intolleranza o, nel peggiore dei casi, in allergia anche se i loro colori vivaci, che vanno dal rosso fuoco al giallo canarino fino al verde menta, invoglierebbero a farne delle vere e proprie “scorpacciate”.

Nonostante questo inconveniente spiacevole, molti continuano a considerare i peperoni, un must della tavola estiva siciliana, non solo per l’allegria che portano sul desco grazie ai loro colori variopinti, ma anche per le loro proprietà come, ad esempio, il basso contenuto calorico e la presenza di provitamina A dalle proprietà rassodanti ed è, soprattutto, un’ottima fonte di vitamina C, presente in quantità maggiore rispetto anche agli agrumi.

Al fine di mangiare i peperoni senza incorrere in spiacevoli inconvenienti e gustarne in pieno l’aroma intenso, alcuni suggeriscono di togliere la pelle cosa che, tuttavia, non è, ovviamente, sufficiente nei casi di allergia vera e propria. Per eliminare la buccia senza fatica vi consigliamo di arrostire il peperone sulla griglia e in modo che, una volta cotta, possiate tirarla via con maggiore facilità ricordando di togliere anche i semi interni che sono piccanti e pungenti.

“Pipi ammuttunati”

Ingredienti (per 4 persone)

4 peperoni di media grandezza di più colori

250 gr di mollica tostata

4 cucchiai di concentrato di pomodoro

una cipolla bionda

4 cucchiai di pecorino grattugiato

200 gr di caciocavallo a pezzi

uva passa

pinoli

olio extravergine d’oliva

sale q.b.

Lavate i peperoni e, con l’aiuto di un coltello di ceramica dal taglio netto, levate la calotta (che conserverete) e svuotateli dei semi facendo attenzione a mantenerli interi. In una ciotola capiente lavorate il pangrattato con il concentrato di pomodoro, il pecorino grattugiato, il caciocavallo a pezzetti, l’uvetta e i pinoli e un pizzico di sale fino ad ottenere un composto morbido ma corposo. A questo punto potete riempire i peperoni con il composto e richiudere ciascuno con la parte superiore che fungerà da coperchio. Poneteli in posizione verticale in una teglia e conditeli con olio e sale. Infornate a 200°C per circa un’ora fino a quando la pelle sarà perfettamente ammorbidita e abbrustolita. Servite tiepidi o a temperatura ambiente accompagnati da un ottimo pane rustico.