l'8 agosto la premiazione a castellammare del golfo

L’appeal di un’etichetta è un elemento fondamentale nella scelta di acquisto di una bottiglia di vino o di olio e che nella maggioranza dei casi, si compie in modo istintivo. Per questo motivo da otto anni il Premio Mediterraneo Packaging, la kermesse organizzata da Egnews, riunisce a Castellammare del Golfo una commissione di esperti per giudicare il messaggio insito nella grafica, nei colori e in tutti gli elementi che rendono la comunicazione efficace e in linea con la mission aziendale.

Anche quest’anno, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza imposte dal DPCM a causa dell’emergenza sanitaria globale, le aziende produttrici delle etichette considerate più efficaci riceveranno un premio, il prossimo 8 agosto a Castellammare del Golfo, in occasione del quale avverrà la proclamazione delle etichette vincitrici tra quelle presentate dalle aziende.

Il contest, organizzato in partnership con l’Istituto di Istruzione Secondaria “Mattarella-Dolci” di Castellammare del Golfo (Tp), e l’Istituto Vergani di Ferrara, è dedicato alle aziende produttrici e di imbottigliamento di vino, di olio extravergine di oliva, di distillati e di liquori residenti nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, purché in regola con gli standard dell’Unione Europea, per valorizzarne la creatività e l’originalità. Nell’ ambito della manifestazione, inoltre,verrà consegnato anche un importante evento collaterale per premiare la comunicazione.

In particolare:

Premio Auroflex miglior giornalista Divulgatore del vino

Premio miglior agenzia creativa 2020

Premio miglior idea di packaging

Quest’anno sono 23 le aziende premiate dalla commissione di esperti che hanno analizzato l’abbigliaggio dei vini, oli, distillati e liquori di 145 aziende di tutta Italia, numero lievemente in flessione rispetto allo scorso anno a causa della Pandemia.

Tra queste 17 sono aziende siciliane e 6 aziende del Nord Italia. I vincitori si contenderanno l’8 agosto a Castellammare del Golfo le super etichette d’oro, in occasione della premiazione che si svolgerà presso la Villa Comunale alle ore 18 durante la quale saranno anche assegnati i premi speciali.

Egnews ha, inoltre, premiato come giovane enologo siciliano emergente, Mariangela Magaddino, dell’omonima azienda i di Castellammare del Golfo, che assieme ai fratelli nel 2016 ha dato una svolta all’azienda di famiglia, avviando la prima vinificazione, con risultati eccellenti.



Elenco premiati

Aziende vinicole

Santa Tresa, Cortese,Funaro ,Candido vini, Gorghi Tondi, Terre di Bruca, Cantine Vinci, Cantine Patria, Cossentino, Tamburello, Casale del Frate, Conte di Rocca Sicula, Marino vini, Antonutti vini, Astoria, Gaggioli.

Aziende Olearie

Secolo 21, Az. Agric. Evo, Di Liberto, Tinaco.

Distillati e liquori

Domenis, Bottega.