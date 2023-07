ai Giardini del Massimo

A Palermo è il giorno del Festino di Santa Rosalia e in questa occasione non poteva mancare una nuova creazione gastronomica realizzata dal giovane e vulcanico Chef dei Giardini del Massimo che ancora una volta incanta il palato con le sue ricette.

Si tratta di una tartare di alalunga decorata con una corona di babbaluci (lumache) aromatizzata con crema all’aglio e dressing al cetriolo e completata da insalatina: una esplosione di sapori tipici unita alla leggerezza caratteristica delle creazioni di chef Gaglio. Noi l’abbiamo appena assaggiata in occasione della prima presentazione in sala, ci torneremo per gustarla insieme al nuovo menù che sarà presentato nelle prossime settimane. Nel video “rubato” da un nostro redattore, la presentazione della ricetta da parte dello chef.









