una nuova etichetta e le nuove annate dei bianchi di Alessandro di Camporeale

Nonostante la cancellazione di fiere ed eventi di degustazione come il Vinitaly abbiano impedito alle aziende vitivinicole di presentare le nuove annate e i propri progetti, molte cantine, oltre che alla qualità dei propri vini, si sono affidati alle nuove frontiere di comunicazione offerte dai social che, senza prendere il posto dell’insostituibile “vis a vis”, diventano delle interessanti opportunità da prendere in considerazione, seppur, con le dovute cautele.

In particolare, la cantina Alessandro di Camporeale ,ha scelto di dare il benvenuto al suo nuovo spumante Metodo Classico, svelando la nuova etichetta in diretta sui canali social di Facebook ed Instagram il prossimo martedi 30 giugno alle 19.00.

Si tratta di un extra brut millesimato che nasce da uve Catarratto Extra Lucido e riposa 36 mesi sui lieviti . Uno spumante dal carattere Mediterraneo con profumi agrumati e di zenzero candito che si evolvono in aromi più intensi di tostatura.

Si distingue per la piacevolezza di beva e l’imponente freschezza pur avendo un sorso pieno ed equilibrato che si allunga su delicate note di panbrioche.

Degne di nota anche le nuove annate dei bianchi dell’azienda camporealese che noi abbiamo degustato, in anteprima, per voi.



Benedè Catarratto 2019

Profumi agrumati di pompelmo cedro e buccia d’arancia. Sorso elegante ed equilibrato e spiccata sapidità che la eleggono una delle migliori annate.

Grillo Vigna di Mandranova 2019

Naso complesso ed elegante con intense note di frutta tropicale. Sorso vivace e vibrante e buona persistenza al palato.

Kaid Sauvignon 2019

Naso mediterraneo di erbe aromatiche e minerali. In bocca il sorso è lungo e fresco grazie a note sapide e salmastre che ne equilibrano l’acidità.

Catarratto Vigna di Mandranova 2018

Offre un naso austero con sentori speziati di pepe bianco, salvia e rosmarino cui si aggiungono lievi note balsamiche. In bocca il sorso è morbido ed elegante, dono discreto dei 14 mesi in tonneaux di rovere francese.

Trainara Etna Bianco 2018, Generazione Alessandro

Il primo vino prodotto sull’Etna da Generazione Alessandro, il nuovo progetto di Benedetto, Anna e Benedetto. Un Etna Bianco DOC, blend di Carricante e Catarratto dal naso fragrante con piacevoli note citriche di citronella alternate a sentori aromatici di timo, salvia e nepitella. In bocca il sorso è fresco e sapido e piacevolmente persistente.