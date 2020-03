la cantina camporealese non si ferma e promuove la vendita on line

Sono tante le iniziative che, in questi giorni complessi a causa dell’emergenza sanitaria globale, le aziende stanno affrontando per fronteggiare la crisi che, anche dal punto di vista economico, sta arrecando danni non indifferenti al settore enogastronomico e soprattutto a chi lavora esclusivamente con il canale Ho.Re.Ca, attualmente chiuso per cercare di contenere la diffusione del Covid 19.

Come è giusto che sia, infatti, una situazione difficile e complessa come quella attuale comporta per tutti sacrifici quotidiani e necessita della cessazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Governo, di tutte le attività di agriturismo ed enoturismo favorendo il lavoro da casa per tutelare la salute dei lavoratori e di tutta la comunità.

Tuttavia, vi sono aziende che mostrano la volontà di non volersi fermare, bensì di provare a contribuire, piuttosto, a sbloccare questa fase di stallo cercando di garantire continuità lavorativa alla realtà aziendale mandando avanti le attività da remoto e continuando a lavorare per tutti i clienti e gli appassionati desiderosi di degustare le tipicità prodotte.

Tra queste la cantina Alessandro di Camporeale, la realtà vinicola dell’areale camporealese che, di recente, ha conquistato anche il suolo etneo con la nascita della nuova azienda Generazione Alessandro, ha deciso di creare uno shop online temporaneo con speciali condizioni di vendita, valido per gli acquisti in tutto il territorio italiano, per permettere a tutti coloro che stanno passando intere giornate casalinghe di non rinunciare totalmente alle proprie abitudini e di godere di un momento di piacere degustando le proprie etichette preferite.

Questo temporary shop rimarrà attivo fino al termine di questa situazione di emergenza, e vi si potrà accedere direttamente dal sito aziendale.

E’, inoltre, prevista un’iniziativa in collaborazione con alcune enoteche italiane per una vendita promozionale dei vini aziendali il cui intero importo del ricavato sarà devoluto ad alcune aziende ospedaliere siciliane impegnate nell’emergenza Coronavirus. Nei prossimi giorni l’azienda darà comunicazione dei punti vendita aderenti all’iniziativa.