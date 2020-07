un dolce evergreen da gustare in tutte le stagioni

In estate esistono dei dolci “jolly” che ci consentono di fare la classica “bella figura” con i nostri commensali senza richiedere un particolare sforzo da parte nostra, per quanto concerne la preparazione, sebbene alla vista prima e, soprattutto, al sapore una volta assaggiati, si presentino estremamente raffinati ed eleganti ma meno complessi e più leggeri delle genovesi o delle iris con ricotta, solo per citarne alcuni.

E’ questo il caso della “sbriciolata al limone” che si prepara, davvero, in pochissimo tempo, ma il cui risultato è un vero dessert di tutto rispetto da servire ai propri ospiti. Partendo da un impasto semplicissimo da realizzare, la sbriciolata appunto, che somiglia molto alla classica pasta frolla ma con una consistenza ed una lavorazione ben diversa, si farcisce con una crema al limone ( ma anche di altri gusti a piacere) e si ottiene un dolce dal sapore molto fresco e leggero, che sarà perfetto per la colazione, per terminare un pasto o da servire come dolce vero e proprio. Grazie alla presenza del limone in questa versione fresca, adatta per i fine-pasto estivi, questa sbriciolata è un dolce” evergreen”, da poter preparare e consumare in ogni periodo dell’anno, anche in autunno e in inverno, accompagnata da una confortante tazza di tè.

Sbriciolata al limone

Ingredienti

Per l’impasto

300 g di farina di grano tenero

140 g di zucchero a velo

140 g di burro (margarina vegetale senza grassi idrogenati)

un pizzico di sale

scorza di limone grattugiata

Per la crema al limone

120 g di zucchero semolato

320 ml di latte

35 g di farina 00

3 tuorli

2 limoni

Per preparare la crema in una ciotola lavorate insieme i tuorli e lo zucchero, quindi aggiungetevi la farina e mettete da parte. Spostatevi sul fuoco e portate il latte a sfiorare l’ebollizione. Aggiungete, quindi, il succo di limone, che avrete precedentemente filtrato e la scorza dei due stessi limoni. Quindi spegnete al fiamma ed aggiungete il composto così ottenuto all’interno della ciotola dove avete lavorato prima insieme i tuorli, la farina e lo zucchero. Amalgamate per bene con una frusta facendo attenzione a non lasciare grumi. Rimettete, quindi, il composto nel pentolino e addensate sul fuoco la crema al limone. Quando avrà la consistenza desiderata trasferite la crema in una ciotola e coprite con della pellicola a contatto.Fate freddare e poi mettete in frigorifero per circa 1 ora a compattarsi.

Per preparare la sbriciolata unite insieme la farina ed il burro, che deve essere ben freddo e tagliato a tocchetti, e sbriciolate con le mani. Aggiungete gli altri ingredienti amalgamando sempre il tutto in modo da sbriciolare l’impasto. Non dovrete, infatti, formare il classico panetto tipico della pasta frolla. Adesso prendete una teglia con apertura a cerniera di 24 cm di diametro e formate un primo strato di sbriciolata. Versate, quindi, la crema al limone e ricoprite il tutto con il resto di sbriciolata a vostra disposizione così da avere una superficie ben omogenea. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 45 minuti. Quando la superficie sarà appena dorata potete sfornare la vostra sbriciolata al limone e lasciarla freddare prima di servirla ai vostri ospiti.