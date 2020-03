VINCONO IL BIANCO DI DON PIETRO (BAGHERIA) E IL ROSSO DI TUSA ARTE E GUSTO (MONREALE)

Nonostante la temuta psicosi da Coronavirus la terza edizione dello Sfincione Festival a Sanlorenzo Mercato ha superato la partecipazione dei visitatori dello scorso anno.

Più di 8mila, infatti sono state le persone che sono accorse a celebrare la “pizza” dei palermitani, re dei lievitati siciliani nelle sue diverse sfumature in base ai territori di provenienza.

Da un lato l’amatissima versione bagherese, lo sfincione bianco (alto, con ricotta o tuma e mollica), rappresentato dal fornaio Massimo Scaduto dell’Antica Forneria Scaduto, vincitore dello Sfincione Festival 2019, e da Giampiero Pecoraro dell’Antico Panificio Don Pietro; dall’altro lato lo sfincione rosso (classico con pomodoro, cipolla, acciughe e caciocavallo) con in sfida il territorio di Palermo con il Forno di Sanlorenzo Mercato e il territorio di Monreale con Debora e Veronica Velardi di Tusa Arte & Gusto. Ospite speciale fuori gara è stato lo sfincione bagherese di Maurizio Valenti, il più amato dal pubblico.

A portare a casa il primo premio, quest’anno è stato l’Antico Panificio Don Pietro per la categoria del bianco bagherese e Tusa Arte & Gusto di Monreale per il “rosso”. Premio della giuria tecnica all’Antica Forneria Scaduto di Bagheria. A decretare i vincitori, il voto popolare di oltre 1800 persone, ma anche una giuria di esperti, formata dal maestro panificatore Alessandro Scordi dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo, il giornalista Gianni Paternò, l’esperta di dieta mediterranea Francesca Cerami, il blogger Salvo Scaduto e l’ospite speciale, Sasà Salvaggio, da sempre goloso di sfincione.

Quest’anno lo Sfincione Festival è stato alla portata di tutti, anche delle persone celiache, grazie ad una speciale postazione interamente gluten free. A rappresentarla la fornaia Vita Gagliano del panificio La Spiga di Bagheria (certificato senza glutine).

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione La Piana d’Oro.