Sparg e of in cereghin? La ricetta milanese delle uova fritte con gli asparagi

27/05/2021

Sparg e of in cereghin, il sapore della tradizione lombarda Le uova si chiamano in cereghin perchè una volta cotte la forma ricorda la chierica dei monaci Sono “milanesi” perchè le preparazioni vanno fatte col burro e non con l’olio evo Gli sparg, gli asparagi, sono coltivati in maniera estensiva nella campagna lombarda Sparg, ovvero gli asparagi nel dialetto milanese. Le of in cereghin sono invece delle uova in tegamino. Si chiamano cereghin, perché a fine cottura la forma del tuorlo ricorda la chierica dei monaci, il cereghin appunto. Unendo sparg e le of in cereghin avremo infine gli asparagi alla milanese, un secondo piatto diventato una preparazione talmente classica, da essere consumata sulle tavole di tutti gli italiani. Perché questo piatto diventa milanese? La ragione principale consiste nel fatto che per friggere le uova viene usato burro al posto dell’olio extravergine di oliva. Anche questo piatto deriva dalla tradizione contadina. Si realizza con pochi elementi semplici, tutti disponibili nelle fattorie della Pianura padana. La Lombardia, infatti, è un territorio molto favorevole alla crescita spontanea di questo ortaggio. Ecco gli ingredienti per preparare gli sparg con le of in cereghin asparagi grandi 15 Uova 2 Burro q.b. Parmigiano grattugiato q.b La ricetta per gli sparg con le of in cereghin Tagliate la parte dura dei gambi degli asparagi, e scottateli per 10 minuti in acqua bollente. Scolateli facendo attenzione a non rovinare le punte, e metteteli in un vassoio da portata. Salate e pepate. In un padellino far sciogliere e scaldare una noce di burro a fuoco basso, dovrà diventare color nocciola. Aggiungere delicatamente le due uova sgusciate, facendo attenzione a non rompere il tuorlo. Inclinate leggermente il padellino e con un cucchiaio prendete un po’ di burro: versatelo quindi sulle uova e continuate a cuocere per circa 5 minuti ripetendo questa operazione di ricoprire le uova con il burro di tanto in tanto. Il tempo di cottura in realtà dipende molto dai vostri gusti: 5 minuti vanno bene se vi piace il tuorlo fondente, se invece lo preferite meno liquido, fate cuocere per qualche minuto in più. In genere l’uovo è pronto quando l’albume inizia ad “arricciarsi” intorno al tuorlo. Trasferite le uova sugli asparagi, e usate il burro delle uova per condire gli asparagi. Salate e pepate le uova, cospargete con abbondante parmigiano grattugiato.

