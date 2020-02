Al Bavaglino di Terrasini tre sfide all'ultimo boccone

Sarà una sfida “all’ultimo boccone” quella tra Giuseppe Costa, lo chef stellato patròn del ristorante “ Il Bavaglino” a Terrasini, in provincia di Palermo, e tre colleghi provenienti dal messinese.

“Un, due, tre… Stella!”, alla sua terza edizione, è il nome del ciclo di cene che si svolgeranno presso il ristorante che vanta 1 stella Michelin e che ha, come ogni anno, il fine di valorizzare le eccellenze del territorio siciliano.

Il padrone di casa Giuseppe Costa sfiderà tre chef ospiti scelti, quest’anno, tra i giovani talenti della provincia di Messina davanti ad un pubblico che si trasformerà, per l’occasione, in giuria.

“Prosegue il nostro lavoro di valorizzazione del territorio con gli eventi che organizziamo con il Bavaglino. Oltre al TEN, che quest’anno si svolgerà il 6 luglio e che da tre anni richiama l’attenzione nazionale sulla Sicilia e su Terrasini, il ciclo “Un, due, tre… Stella!” è un’iniziativa che ci piace perché mette in luce le cucine di giovani eccellenze di tutte le provincie siciliane, perché da sempre sono convinto che solo facendo squadra si possano ottenere grandi vittorie. Ecco dunque il senso dell’idea: mettersi in gioco per offrire una vetrina atta a far risaltare questi giovani talenti, un costo delle cene molto “popolare” proprio per avvicinare la gente a queste realtà e il divertimento, sia in cucina che in sala, grazie alla formula “gara”. Ed è in questi elementi che sta tutta la mia vittoria, comunque vadano le sfide” ci spiega Costa.

Tra scherzi in cucina e pronostici in sala, gli chef in gara proporranno, per ciascuno dei tre incontri, due menù degustazione da quattro portate ciascuno, uno per chef, i cui piatti saranno valutati dai clienti che decreteranno, alla fine, il vincitore.

In palio nessun premio materiale se non la celebrazione dell’enogastronomia siciliana di qualità e, soprattutto, il divertimento dei propri ospiti. Per ogni serata è prevista una cantina siciliana che si racconterà ai commensali attraverso i propri vini in abbinamento ai piatti.

Questo il programma delle tre serate: 

Lunedì 24 febbraio, ore 20.30 Giuseppe Costa – Ludovico De Vivo (Relais & Chateaux Capofaro Locanda e Malvasia – Salina)

Mercoledì 11 marzo, ore 20.30 Giuseppe Costa – Giacomo Caravello (Balìce – Milazzo) 

Lunedì 23 marzo, ore 20.30 Giuseppe Costa – Giuseppe Geraci (Modì ristorante – Torregrotta)

Si inizia, dunque, lunedì 24 febbraio con lo chef De Vivo e i vini della cantina Tasca d’Almerita. I posti sono limitati e disponibili solo su prenotazione.