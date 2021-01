Vellutata di carote e cavolfiori, il cibo sano e detox per dopo le feste

Maria Paola Scaletta di

07/01/2021

Crema di carote e cavolfiori, il cibo sano e saporito per disintossicarsi. Una ricetta semplice che si basa sull’utilizzo di prodotti naturali e freschi Dopo la baldoria delle feste è necessario alimentarsi con cibi sani e disintossicanti Vellutata di carote e cavolfiore, ecco la crema calda e necessaria per rimettersi in forma. Finite le feste, arriva il momento di mettersi a dieta e disintossicare il nostro organismo. Al bando dolci e fritture, ritroviamo l’equilibrio con delle ricette sane e nutrienti. Un primo piatto da preparare senza esitazione è la vellutata di carote e cavolfiori. Un toccasano dal punto di vista nutritivo ma anche un cibo che ci riscalda in questi giorni di freddo e fa recuperare la linea. E’ anche una ricetta molto economica, prevede ingredienti che potete trovare a prezzi molto bassi, e come tempi di preparazione, se usate una pentola a pressione, in 30 minuti è pronto. Con una cottura tradizionale, invece, la vellutata si prepara in quaranta minuti circa. https://www.youtube.com/watch?v=E4gxwsiLlvY Ecco gli ingredienti per la vellutata 12 carote fresche 1 cavolfiore 1 porro Olio d’oliva e sale quanto basta Il segreto di questa ricetta consiste nell’usare tutti ingredienti freschi e possibilmente appena comprati. Ecco la lista della spesa per realizzare questa crema calda e benefica. Prendete 12 carote, pelatele e sciacquatele, poi tagliatele a rondelle. Tagliate a fette il porro solo nella parte bianca. Tagliate le cimette del cavolfiore e sciaquatele. Adesso prendete la pentola a pressione (oppure la casseruola), aggiungete due dita d’acqua e tutte le verdure appena tagliate. Fate cuocere per 10 minuti in pentola a pressione, o 25 in casseruola, poi togliete dal fuoco, aggiungete poco sale e passatelo con il frullatore ad immersione.

