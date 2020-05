Una giovane infermiera dell’ospedale di Tula, in Russia, si è presentata in corsia tra i pazienti del reparto di malattie infettive indossando soltanto una tuta protettiva trasparente, che mostrava quello che portava sotto, ovvero un costume da bagno in due pezzi, un bikini.

Non sarebbe stata una provocazione, ma una necessità perchè la tuta protettiva tiene molto caldi. Almeno, così si è giustificata dopo il richiamo dei vertici del Ministero della Salute della regione che ha dichiarato che questa forma di abbigliamento non è consentita.

La foto è stata pubblicata dal giornale Tula novosti. Ad inviarla all’editore del giornale sarebbe stato un lettore. L’immagine ha impiegato poco a diventare virale.

“La ragazza non si aspettava che il costume fosse così esposto”, spiega l’articolo. L’infermiera si è presentata in corsia per curare i pazienti con maschera, guanti e tuta protettiva che, però, era trasparente e mostrava quanto stava sotto.

Secondo il lettore del giornale che ha inviato la foto, i pazienti non erano contrari a un simile abbigliamento – hanno provato solo “imbarazzato e abbastanza spesso hanno lanciato uno sguardo alla ragazza”.

Il ministero della Sanità della regione di Tula ha reso noto dichiarato di aver formulato una contestazione al dipendente dell’ospedale in relazione a indumenti inappropriati. “A causa del mancato rispetto dei requisiti per l’abbigliamento medico da parte di un dipendente dell’Ospedale Clinico Regionale di Tula, il Ministero della Salute riferisce che l’infermiera che ha violato questi requisiti è stata soggetta a una sanzione disciplinare sotto forma di osservazione”, riferisce l’agenzia di stampa RIA Novosti .

L’ospedale stesso ha rafforzato il controllo sull’uso di indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale, fanno sapere dal Ministero della Salute di Tula.

Vale la pena aggiungere che nei commenti agli articoli ci sono chiamate per consentire ai medici di lavorare in biancheria intima – solo le tute protettive per loro devono essere rese opache. “Prova a metterti un sacco della spazzatura, fai un buco per la testa e avvolgiti con del nastro adesivo e sentirai com’è – una tuta protettiva”, ha detto uno dei commentatori, che prima, ha detto, lavorava in un’ambulanza.

“Per gli utenti dei social network, la fotografia ha suscitato emozioni diverse. Qualcuno ha condannato la ragazza, mentre altri, al contrario, si sono rallegrati di questo approccio al trattamento dei pazienti “, riferisce il canale televisivo Tulsky 1, che ha pubblicato un messaggio del Ministero della Salute regionale