Basile, "risultato che testimonia espansione del gruppo"

KSM sbarca a Genova. Da oltre un secolo KSM è sinonimo di sicurezza in Italia. Adesso, le donne e gli uomini che indossano la livrea blue di Ksm (con il relativo cotè di tecnologia hi-tech) avranno cura di uno dei principali scali portuali del Mediterraneo: il porto di Genova. E’ una tappa fondamentale per KSM. La compagnia dispiega già il suo personale negli aeroporti di Palermo, Trapani, Lampedusa e Pantelleria e ha curato la security di eventi internazionali come il G7 di Taormina e l’Expo 2015 di Milano.

KSM sbarca a Genova, Basile “una presenza strategica e simbolica”

“La presenza di KSM a Genova ha un forte valore simbolico – spiega Luciano Basile, DG Sicurtransport, azienda del gruppo Basile – perché oltre a una dimensione professionale, avere acquisito questa responsabilità certifica nei fatti il progress in espansione del nostro gruppo.” Infatti, Genova non è un sito qualunque. E’ il porto per antonomasia. Crocevia di commercio e cultura sino dall’epoca romana, venne ampliato durante i periodi di splendore delle repubbliche Marinare. Genova, con il suo porto, è stata elemento di traino per lo sviluppo economico e industriale del nostro Paese. Oggi rappresenta un sistema portuale a 360 gradi, un sistema industriale sul piano della logistica, del commercio e del turismo, a cui si sommano i servizi complementari ad alto valore aggiunto, dalla cantieristica ai sistemi di gestione informatica.

Genova, un “porto sensibile”

Il profilo del porto di Genova quindi è quello di un “obiettivo sensibile”: il mondo vive un periodo complesso e critico. L’istanza di security è un’esigenza concreta da soddisfare. KSM è il partner ideale. Per la compagnia il concetto di security non è soltanto azione ma anche “stato d’animo”: l’obiettivo è far comprendere ai partner che chi sta vigilando lo sta facendo bene, con precisione, competenza e professionalità. Il valore aggiunto di KSM è l’offerta di personale altamente qualificato, mezzi all’avanguardia e sistemi di monitoraggio di ultima generazione che garantiscono ai partner di usufruire di un controllo preventivo attento e costante.KSM riesce ad offrire servizi ad alto valore aggiunto grazie a una politica che si basa su tre pilastri fondamentali: consulenza per il Risk Management e la Business Continuity, alta formazione del personale e tecnologia di ultimissima generazione.