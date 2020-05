Guai a non indossare la mascherina in Spagna

Due addetti della sicurezza a bordo di un treno della “Cercanias” di Barcellona, il servizio ferroviario suburbano del capoluogo catalano, in Spagna, hanno fatto ricorso alle maniere spicce, per non dire brutali, contro un giovane passeggero che non indossava la mascherina in maniera corretta.

Nelle immagini riprese da un altro passeggero, e diffuse sui social, si vedono i due uomini della security che mettono le mani addosso al giovane, senza preavviso, secondo l’autore delle riprese, provano a bloccarlo, senza per altro riuscirci. Il ragazzo non indossa la mascherina, che anche in Spagna è obbligatoria nei luoghi e sui mezzi pubblici, quale misura di profilassi nel contrasto alla pandemia di coronavirus. Il giovane non la indossava, o la aveva messa nel modo non corretto, forse contando sul fatto di essere seduto solo e lontano da altri passeggeri, su un vagone semivuoto.

I due addetti alla sicurezza lo hanno poi portato vicino alle porte del vagone, probabilmente per farlo scendere, tra le proteste e le minacce del ragazzo dii denunciare i loro modi. Il video, però, si interrompe e non c’è modo di sapere come è finita la vicenda.