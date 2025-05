Catania guida la classifica dei passaggi di proprietà, mentre Enna si distingue per dinamismo. Diesel e Panda dominano le preferenze degli automobilisti siciliani.

Il mercato delle auto usate in Sicilia continua a correre anche nel primo quadrimestre del 2025, segnando un incremento del +6,1% nei passaggi netti di proprietà rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A certificarlo è l’ultimo Osservatorio di AutoScout24, che ha analizzato i dati ACI e le tendenze del più grande marketplace automotive online europeo.

Catania prima per volumi, Enna prima per crescita

Nei primi quattro mesi del 2025 sono stati registrati in Sicilia 87.229 passaggi netti di proprietà. In testa alla classifica provinciale c’è Catania con 21.959 passaggi (+4,6%), seguita da Palermo (19.631, +6,3%) e Messina (10.057, +7,7%). La performance migliore in termini di crescita percentuale è però di Enna, che con un +11,3% dimostra un mercato locale particolarmente vivace.

Auto diesel ancora al vertice, elettrico fanalino di coda

La preferenza dei siciliani va ancora alle alimentazioni tradizionali. Il diesel resta la scelta più diffusa con il 54% delle richieste, seguito dalla benzina (28%) e dalle ibride (15%). L’elettrico si ferma al 2%: un dato che, pur essendo il più alto tra le regioni del Sud, evidenzia ancora una certa resistenza dovuta ai limiti infrastrutturali e all’autonomia delle batterie.

Fiat Panda regina delle ricerche, ma salgono BMW X6 e Smart forTwo

Anche online le scelte dei siciliani si confermano tradizionali. Sul portale AutoScout24, la Fiat Panda è il modello più ricercato in assoluto. Tuttavia, tra le auto ibride spicca la BMW X6, mentre nel segmento elettrico la Smart forTwo conquista il primo posto. Un segnale, questo, di un interesse in crescita verso soluzioni di mobilità più sostenibili, almeno sul fronte delle intenzioni di acquisto.

Prezzi e caratteristiche: quanto costa l’usato in Sicilia

Il prezzo medio delle auto usate in vendita in Sicilia si attesta a 19.200 euro. Una cifra che sale a 25.170 euro per le auto elettriche e tocca i 34.240 euro per le ibride. L’età media delle vetture in commercio è di 9,9 anni, un dato che riflette ancora una certa distanza dal ricambio generazionale del parco auto.

Cosa cercano gli automobilisti? Sicurezza prima di tutto

A livello nazionale, il 78% degli italiani considera i dispositivi di sicurezza attiva la dotazione irrinunciabile per un’auto. Seguono il cambio automatico (48%) e i sistemi di infotainment (46%). Anche in Sicilia, queste tendenze si confermano, a dimostrazione che tecnologia e sicurezza rappresentano criteri sempre più centrali nella scelta di un’auto usata.