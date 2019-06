rievocazione storica all'insegna della cultura e dell'intrattenimento

Ha riscosso grande successo la seconda edizione dell’evento “Viaggio nel Medioevo” tenutosi a Montalbano Elicona il 2 giugno. Il paese, che nel 2015 ha vinto il riconoscimento di “Borgo più bello d’Italia”, è stato teatro di una manifestazione pensata per far rivivere atmosfere medievali in cui si mescolano storia, cultura e intrattenimento. Protagonista la compagnia teatrale Batarnù che ha animato il castello svevo-aragonese riproponendo le figure e le maestranze medievali attraverso l’esibizione di giocolieri, funamboli, fuochisti e trampolieri. A completare il programma dell’evento è stata la visita guidata al suggestivo castello edificato da Federico II di Svevia (da poco restaurato e riportato all’antico splendore) e il centro Medioexpo, sito nel cuore del borgo, dove si possono ammirare riproduzioni di addobbi, strumenti di lavoro e costumi dell’epoca.

Una formula collaudata e vincente che insieme ad un’attività di marketing territoriale e collegamenti in rete sta spingendo Montalbano tra le mete più ricercate in Italia e la allinea alle “big destination” turistiche. Gli sforzi organizzativi sono stati premiati dalla massiccia presenza di visitatori e dai feedback positivi che questi hanno lasciato nella pagina Facebook “Montalbano Elicona – il borgo dei borghi”.

Il sindaco Filippo Taranto, che da anni continua con passione a puntare ed investire sulle enormi potenzialità dell’indotto turistico, si è detto entusiasta per la riuscita dell’evento. Molto soddisfatti anche l’assessore al Turismo Alessia Prescimone, il consigliere comunale Junior Rappazzo e l’esperto alla promozione turistica Antonino Sapienza che insieme a tutta l’amministrazione comunale come nelle occasioni precedenti, hanno lavorato alacremente per la riuscita dell’evento ed in un post sulla pagina ufficiale hanno inoltre ringraziato sentitamente tutti i visitatori. E proprio in queste ore in vista dell’imminente stagione estiva lo staff tornerà a lavorare. Sono in fase di pianificazione ed organizzazione nuovi eventi, attività ed iniziative di qualità rivolte principalmente ad un’ulteriore crescita nell’ambito turistico.