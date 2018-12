Per modificare l’attuale lungo doppio senso di circolazione

A seguito del prolungamento dei lavori da eseguire all’interno della galleria “Giardini” (pista lato mare, direzione ME) sono stati avviati i lavori di posto tra le carreggiate (lato monte e lato mare) in corrispondenza delle due gallerie Giardini e Taormina.

Gli urgenti interventi – che si concluderanno il prossimo 22 dicembre – sono finalizzati a modificare l’attuale lungo doppio senso di circolazione (di circa 10 km, con uscita frana Letojanni) accorciando la viabilità di circa 9 Km.

Conseguentemente gli utenti (provenienti da CT) potranno riutilizzare l’uscita allo svincolo di Taormina ed accedere nella Perla dello Ionio.

Per tale importante modifica viaria strutturale, si procederà alla dell’attuale esistente by-pass (realizzato a quote sfalsate tra le due carreggiate al tempo della costruzione del tracciato autostradale) e il più possibile la pendenza per renderlo agibile ai mezzi che lo attraverseranno.

I lavori saranno eseguiti in orario diurno e notturno.