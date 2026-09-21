Nella serata di ieri, ad Alì Terme, in provincia di Messina, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza una cinquantanovenne, ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente cinquantenne. L’arresto è stato eseguito dopo che i militari sono intervenuti presso l’abitazione della coppia, a seguito della segnalazione di una lite effettuata dallo stesso uomo tramite il numero unico di emergenza 112.

Intervento dei militari e ricostruzione dell’aggressione

Non appena gli operanti sono giunti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto, appurando che la donna, al culmine della citata lite, avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli ferite non gravi.

Provvedimenti giudiziari e arresti domiciliari per l’indagata

Alla luce degli elementi raccolti e della gravità di quanto emerso, i militari hanno quindi proceduto all’arresto della donna, che è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata con rito direttissimo.