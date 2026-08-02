La ricostruzione

Si sono incontrati per caso in strada. Da lì è nata una discussione su vecchie questioni familiari, degenerata in un’aggressione a colpi di coltello.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato in flagranza un 63enne del luogo, ritenuto responsabile di tentato omicidio e lesioni personali nei confronti del fratello.

La segnalazione al 112

L’intervento è scattato nella serata di ieri, lunedì 1 agosto, dopo una segnalazione arrivata al numero di emergenza 112.

Chi ha chiamato ha riferito che lungo via Garibaldi, all’altezza della Piazzetta Gringo, era in corso una violenta lite tra due persone.

Cosa hanno ricostruito i militari

L’intervento dei carabinieri ha consentito di chiarire subito la dinamica.

Poco prima il 63enne aveva incontrato casualmente il fratello, di 71 anni. Tra i due era nata una discussione per risalenti controversie familiari, poi degenerata in un’aggressione.

Nel corso dello scontro il 63enne ha colpito il fratello con un coltello. È stato bloccato da un amico, quindi si è dileguato.

Rintracciato all’ospedale Piemonte

Le immediate ricerche compiute dai militari hanno portato a individuarlo all’ospedale Piemonte, la stessa struttura in cui era stato trasportato il fratello per essere medicato. Lì è scattato l’arresto.

Le condizioni della vittima

Il 71enne è stato medicato proprio all’ospedale Piemonte, da cui è stato dimesso poco dopo.

L’arrestato è stato invece associato presso il proprio domicilio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.