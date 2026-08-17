Aggrediscono in modo violento un uomo, indagini in corso per risalire agli aggressori

Ignazio Marchese di

17/08/2026

Momenti di paura a Messina, dove un uomo è stato violentemente aggredito a piazza Don Fano, da due persone non identificate e ancora ricercate. La vittima è stata colpita ripetutamente, riportando diverse ferite, soprattutto al volto e alla testa. L’uomo è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita, ma le lesioni riportate potrebbero comportare una prognosi significativa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità dei due responsabili. Ancora da chiarire il movente. Secondo i primi elementi, i due avrebbero saputo dove e quando trovare la vittima, facendo ipotizzare un’aggressione mirata.