I carabinieri del comando provinciale di Messina, con il supporto dei colleghi di Catania, hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di una donna di 47 anni, indagata per lesioni aggravate. Il provvedimento è stato emesso dalla procura nell’ambito delle indagini sull’aggressione subita dall’avvocato Pierfrancesco Broccio, di cinquantotto anni.

I fatti risalgono alla sera di venerdì 25 settembre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, in passato assistita dal professionista in un procedimento penale, aveva chiesto un incontro per una consulenza legale. L’avvocato aveva prelevato la quarantasettenne alla stazione ferroviaria di Messina Centrale per accompagnarla nel suo studio a Santo Stefano Medio.

Al momento di scendere dalla vettura, la donna avrebbe estratto dalla borsa una bottiglietta contenente del liquido, scagliandolo contro il legale per poi darsi alla fuga a piedi. La vittima ha contattato il centododici per richiedere l’intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine, venendo inizialmente ricoverata al Policlinico di Messina.

I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno avviato le ricerche, rintracciando la donna nella serata di ieri lungo una pubblica via a Catania. Il quadro indiziario a suo carico si fonda sulle dichiarazioni della vittima, sulle testimonianze raccolte e su intercettazioni finalizzate a rintracciarla, poiché si era resa irreperibile subito dopo l’episodio.

Il decreto di fermo, eseguito nel territorio di competenza della procura etnea, sarà sottoposto alla convalida del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania. Successivamente gli atti saranno trasmessi all’ufficio giudiziario procedente per la richiesta di misura cautelare.