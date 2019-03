da metà maggio

Un bosco verdissimo in una delle location più chic d’Italia, una sfida nell’isola di Vulcano. Apre il primo ristorante vegetariano delle Eolie, all’interno del Therasia Resort & Spa, struttura a 5 stelle che con il suo ristorante gourmet “Il Cappero” è il fiore all’occhiello dell’isola e non solo.

L’apertura è in programma per metà maggio – spiega il direttore della struttura Umberto Trani – mentre il resort cinque stelle aprirà le sue porte il 19 aprile con tante novità, soprattutto dal punto di vista culinario ed estetico.

Con il vegetariano – che sarà immerso in un’area verdissima e ricca di specie vegetali – salgono dunque a quattro i ristoranti del Therasia Resort, che vanta già, oltre allo stellato “Il Cappero”, anche il ristorante “I Grusoni” e “Arcipelago”.

Chef del ristorante vegetariano sarà Andrea Vicario, classe 1992, nato a Lucera in provincia di Foggia, mentre a coordinare le attività sarà Giuseppe Biuso, da quattro anni executive chef al Therasia Resort Sea & Spa di Vulcano.

Ecco qualche dato interessante. In Italia, secondo il Rapporto Italia Eurispes 2018, il 6,7% della popolazione è vegetariano, valore che risulta in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto alla rilevazione fatta nel 2017. Un fenomeno in aumento a livello globale, facilitato non solo dall’interesse dei media sull’argomento ma anche da scelte personali ed etiche.

Il ristorante vegetariano del Therasia proporrà la formula del menu degustazione: c’è “l’Insalata Siciliana”, con finocchi, olive, salsa di lattuga, scalogno, arancia; “l’uovo…panella e crocchè”, uovo cotto a 65° con ceci e patata al limone; oppure lo “Spaghettone Rosso” con rapa rossa, menta, ragusano e tapioca”. Un menù degustazione ampio e ricco di prodotti del territorio che renderà ancora più speciale questo “bosco” di sapori.