Una violenta esplosione ha scosso nel cuore della notte la frazione di Giammoro, nel comune di Pace del Mela, dove un commando di malviventi ha preso d’assalto la filiale della Banca Nazionale del Lavoro situata in via Nazionale. Intorno alle 3:00, i residenti della zona sono stati svegliati dal forte boato causato dalla deflagrazione di un ordigno piazzato dai ladri all’ingresso dell’istituto di credito per scardinare lo sportello bancomat.

L’impatto dell’esplosione è stato tale da innescare un incendio che ha avvolto rapidamente i locali della banca. Nonostante le fiamme, i criminali sono riusciti a completare l’operazione, asportando l’intera cassaforte contenente il denaro contante prima di darsi alla fuga. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo è stato immediato e ha permesso di domare il rogo, ma i danni strutturali riportati dall’edificio e dagli arredi interni rimangono ingenti.

Sul luogo del furto è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Pier Niceto, seguita dai militari della compagnia di Milazzo che hanno assunto la guida delle indagini. Nel corso del sopralluogo tecnico effettuato nell’area circostante la banca, gli investigatori hanno rinvenuto numerosi chiodi a tre punte sparsi sull’asfalto, un espediente comunemente utilizzato dalle bande organizzate per forare gli pneumatici delle auto delle forze dell’ordine o di eventuali passanti e garantirsi così una via di fuga sicura.

Le ricerche dei responsabili sono attualmente in corso e si concentrano sull’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della filiale e delle attività commerciali limitrofe. I carabinieri sperano che le immagini possano fornire dettagli decisivi sui mezzi utilizzati per il colpo e sulla direzione presa dai fuggitivi. L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale per l’audacia e la pericolosità delle modalità d’azione impiegate dai malviventi.