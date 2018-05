le fiamme domate dopo vari tentativi

Personale della polizia stradale ha spento l’incendio che era divampato in un’auto che era in fila sull’autostrada Messina-Catania in attesa del pagamento del pedaggio al casello di S. Gregorio.

Gli agenti hanno prima prima spostato la vettura e poi, utilizzando gli estintori in dotazione nella ‘volante’ sia quelli degli uffici autostradali, sono riusciti, dopo vari tentativi, a domare le fiamme, evitando il propagarsi dell’incendio e l’eventuale deflagrazione del veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme.