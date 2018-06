la nota del consorzio autostrade siciliane

Dalle ore 7:00 di lunedì 18 giugno sarà attivo il cantiere per la sostituzione, la riparazione ed il ripristino dei giunti di dilatazione presenti nei viadotti (24 per direzione di marcia) del tratto autostradale (A20) da Sant’Agata Militello fino a Tusa.

Tutti gli interventi dovrebbero concludersi anche prima della programmata data del 17 agosto, mese in cui tutti i lavori in corso d’opera nella intera rete dovrebbero essere sospesi (esclusi quelli urgenti) ed i cantieri mobili provvisoriamente eliminati (ad eccezione degli inamovibili), per consentire alla utenza estiva di transitare in maniera fluida.

Conseguentemente, per la effettuazione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità dei giunti – che saranno eseguiti in corso di circolazione ed in orario diurno e notturno – sarà di volta in volta parzializzata la carreggiata con chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia e sorpasso.

In corrispondenza del cantiere la viabilità è assoggettata al limite di velocità di 60 km/h ed al divieto di sorpasso. In loco segnaletica indicante lavori, divieti e limitazioni.

Spesa a carico del bilancio CAS. Impresa esecutrice Freyssinet Products Company Italia spa di Milano.

Con questa tipologia di manutenzione il CAS intende raggiungere due significativi risultati : l’effettuazione di un ulteriore progetto strutturale di messa in sicurezza della autostrada e la eliminazione dei restringimenti che costringono gli utenti a rallentamenti, opportunamente per tempo segnalati, ed a transitare tra ricorrenti limitazioni di carreggiata e/o deviazioni di circolazione.

Nel contempo si rende noto che dalle ore 6:00 del 20 giugno fino alle ore 22:00 del 17 luglio saranno chiuse al traffico le rampe dello Svincolo di Giostra-Annunziata di accesso in autostrada (direzione Boccetta e direzione Pa) al fine di consentire la prosecuzione delle fasi di lavorazioni connesse al varo dell’impalcato metallico.