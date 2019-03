Possibili disagi per gli automobilisti

Dal 25 marzo al 5 aprile il cavalcavia ferroviario “Barcellona” dovrà essere sottoposto ad interventi di manutenzione da parte di R.F.I Spa con possibili ripercussioni sulla circolazione autostradale.

Tenuto conto che quel cavalcavia scavalca in più punti l’autostrada Messina-Palermo, sia a valle che a monte nei pressi di Barcellona sarà necessario chiudere al traffico, di volta in volta per circa 2 km, la carreggiata autostradale valle in direzione Palermo e quella monte, in direzione Messina, in corrispondenza dei luoghi in cui saranno effettuati i lavori.

In particolare dalle 22 del 25 marzo alle 18 del 31 marzo sarà chiuso al traffico tratto della carreggiata autostradale a valle in zona Barcellona e sarà istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata a monte in direzione Messina. Dalle 22 del 31 marzo alle 22 del 4 aprile sarà chiusa al traffico la carreggiata monte in zona Barcellona e la circolazione avverrà a doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo.

Dalle 6 alle 22 del 5 aprile 2019 saranno chiuse in maniera alternata le corsie di emergenza, le corsie marcia o di sorpasso in entrambe le carreggiate, in direzione Palermo e in direzione Messina, in zona Barcellona. Per i tratti interessati dai lavori sarà in vigore un limite di velocità di 60km orari e il divieto di sorpasso.