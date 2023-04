Al campo Cappuccini di Messina

Al via la stagione di atletica leggera targata Fisdir Sicilia con il I campionato regionale di società che si è disputato il 2 aprile al campo Cappuccini di Messina organizzato dall’Asd Sport 1.

Tornano a far sognare gli atleti siciliani impegnati nella regina degli sport e migliorano anche i risultati e le prestazioni. I 100 Open maschili podio formato da Salvatore Aversa, neo tesserato Il Sottomarino Asd, che con il crono di 13 secondi netti batte Francesco Rizzo D’angelo (Vivi Sano Sport – 13”2) e Davide Giglio (Il Sottomarino Asd – 15”4). Nei 200 Open maschili vedono sul podio tre velocisti della Vivi Sano Sport.

Si tratta di Paolo Parigi Adragna, primo in 26”8, Antonio Matteo Suriano, 28”2 entrambi con un vento a favore di 1.6 e Francesco Rizzo D’angelo in 29”5 con vento a favore di 1.3.

Tripletta Vivi Sano Sport nei 400 Open maschili

I 400 Open M hanno visto trionfare Oscar Stephen (Vivi Sano Sport – 1’01”4) davanti di solo tre centesimi di secondo al collega Salvatore Aversa (Il Sottomarino Asd – 1’01”7). Daniele Madonia (Vivi Sano Sport) in solitaria si è aggiudicato la gara degli 800 Open con 3’13”1, mentre Thomas Fattori quella del salto In lungo Open M con la misura di 3.03.

Peso e disco maschili

I “sottomarini” Davide Giglio (4.97) e Fabrizio Bonanno (4.04) hanno conquistato, rispettivamente l’oro e l’argento nel peso 7.260 Kg Open M, mentre quest’ultimo si è assicurato anche l’argento (9.09) nella gara del disco 2 Kg Open M dietro Francesco Gibilterra (Ass. Dil. Nuova Augusta – 11.52).

Nei 100 metri C21 femminili trionfa Caterina Friscia

Nei 100 C21 F spodestata Francesca La Farina (Asd Teacch House – 34”6) da Caterina Friscia (A.S.D. Vita Nova) che con il crono di 24”6 si è assicurata l’oro di specialità. Mentre la tesserata della Teacch House non ha avuto rivali nella 200 C21 F (1’29”6), Fiscia si è imposta anche nel Peso Kg 3.000 C21 F con la misura di 3.32. 100 e 200 C21 M conquistati da Riccardo Villella (Telimar) rispettivamente con i tempi di 16”2 e 36”6, mentre i compagni di squadra Giuseppe Di Marzo (3’24”8) e Matteo Richiusa (3’50”4) quella degli 800 C21 M.

Manolache vince gli 80 Promo femminili

Spodestata l’Aiffas Vittoria negli 80 Promo femminili, dove Anamaria Ioa Manolache (Asd Polisportiva Disabili Erei) si è imposta con 13 secondi netti sulle avversarie Giulia Savio (14”4) e Alessia Cannata (14”8) conquistando anche la gara nel Lungo Da Fermo Promo F (1.56) sulla new entry Emma Fazari (ASD Torre Bianca) e su Aurora Cilia (ASD Pro sport).

Savio si impone sulle pupille della Mimì Rodolico di Mazara Anna Abate (6.17) e Jessica Ingrao (5.37) nella Palla Getto 1 Kg Promo F con la misura di 8.29, mentre è Abate ad avere la meglio sulla compagna di team nel Disco 500 G Promo F con la bella misura di 10.96. Non si smentisce l’Asd Aiffas Vittoria nella Marcia/Cammino 400 Promo F con Cannata, Savio e Di Stefano, mentre sul versante maschile di specialità podio per Andrea Di Cristofalo (Delfini Blu), Matteo Prestigiacomo (Vivi Sano Sport) e Pietro Chimirri (Delfini Blu).

Oro nei 150 Promo F per Valeria Capizzi (Delfini Blu – 29”8) davanti a Silvana Rizzuto (Vivi Sano Sport – 30”3), mentre Concetta Di Ramondo (Aiffas Vittoria) si impone nei 50 Promo F davanti alla compagna M.Cristina Di Stefano e alla giovanissima Letizia Borelli (Asd Paralimpica Mimì Rodolico). Torna il nome di Federica Savio sul podio femminile del Vortex Promo (20.99), mentre il quello maschile è il compagno di squadra Angelo Ferro a raggiungere il gradino più alto del podio con la misura di 29.90. A formare il podio degli 80 metri Piani Promo M, rispettivamente, i “delfini” Alessio Casalicchio (10”8), Francesco Spina (11”7) e Giulio Ferrante in ex aequo con il “sottomarino”, entrambi con 11”9.

Torna il nome di Alessio Casalicchio sul podio dei 300 Promo M (46”8) davanti Brandon Rizzuto (Vivi Sano Sport – 47 sec. Netti) e Gabriele Lipari (TeLiMar – 49”5), mentre torna quello di Giulio Ferrante su quello del Lungo Da Fermo Promo M (2.27) davanti a Mariano Correnti (Asd Polisportiva Disabili Erei – 2.03) e Dario Ferrigno (Il Sottomarino Asd – 2.02).

Buona prestazione nella palla getto 2 Kg Promo M per Marco Bosco (Vivi Sano Sport – 10.92) che ha portato a casa l’oro davanti ad Angelo Ferro (Asd Aiffas Vittoria – 9.32) e a Salvatore Portelli (Asd Pro Sport – 8.89), mentre nel Disco 500 G Promo M è Emanuele Tripi (Ass. Dil. Nuova Augusta – 19.26) ad avere la meglio su Antonino Pipitone (Asd Paralimpica Mimì Rodolico – 18.96) e su Diego Mandala (Delfini Blu – 18.91).

Gara combattutissima all’ultimo centesimo quella dei 150 Promo M con Greg Bello (Vivi Sano Sport) in testa in ex aequo col “delfino” Nicolò Bonsignore con 21 secondi netti davanti a solo due centesimi di distacco da Gabriele Lipari (TeLiMar) e ad un secondo da Giulio Maria Virzì (Il Sottomarino Asd). La partecipatissima gara dei 50 Promo M vede sul podio, rispettivamente al primo e terzo posto, i “delfini Nicolò Bonsignore (7”7) e Giuseppe Inciardi (8 secondi netti) e il tesserato Vivi Sano Sport Mattia Federico Marabeti al secondo con 7”8 a solo un centesimo di distacco da Bonisgnore, mentre quella del Triathlon C21 M vede trionfare con 1358 punti Riccardo La Mantia (TeLiMar) sul compagno Filippo Talluto (1341 punti).

Le staffette

Infine, sul versante delle staffette, i Delfini Blu (Allegra/Mandala/Ferrante/Di Cristofalo) si impongono sia sulla 4×50 Promo M con 31”8 sulle compagini della Vivi Sano Sport (Rizzuto/Pennino/Bello/Tutone – 32”3) e de Il Sottomarino (Purpi/Virzì/Palazzo/Ferrigno – 33”7) che sulla 3×50/100/150m Promo M (Ferrante/Bonsignore/Casalicchio) con 43”7 sulle compagini ASD Aiffas Vittoria (Scicolone/Di Raimondo/Roccuzzo–49”6) e Vivi Sano Sport (Tinnirello/Previti/Prestigiacomo–52”8), ma anche sulla 4×50 Mista Promo (Mandala/Capizzi/Siragusa/Inciardi) con 40”2.

La 4×100 Open M viene, invece, vita dalla Vivi Sano Sport (Rizzo D’Angelo/Parigi Adragna/Suriano) con il crono di 56”2, mentre il podio della 4×50 Promo F vede in vetta l’Aiffas Vittoria (Di Raimondo/Di Stefano/Di Stefano/Carnazza) con 42”8, seguita dalla Vivi Sano Sport (Rizzuto/Bellina/De Robbio/Calcagno) con 1’04”3 e dalla AS Dilettantistica D’Albafiorita (Purista/Sinatra/Gentile/Acierno) con il crono di 1’13”8.