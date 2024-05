In occasione della Giornata Internazionale della Danza, Spazio Danza ha regalato al pubblico del parco Disney un’indimenticabile performance con il suo ultimo spettacolo, “The Greatest Show”, per il Disney Performing Arts Program.

Sul prestigioso palco di Disneyland Paris, le ballerine di Spazio Danza hanno illuminato la giornata con la loro straordinaria arte, ricevendo plausi entusiastici da una platea internazionale e dall’intero staff Disney.













L’esibizione

Prima della esibizione, le allieve di Spazio Danza hanno avuto l’onore di partecipare a un workshop esclusivo con uno dei coreografi responsabili della preparazione dei ballerini e degli spettacoli del parco Disney. Un’esperienza unica che ha arricchito il loro bagaglio artistico e ispirato nuove passioni.

Durante la giornata, le giovani ballerine sono state anche in contatto con numerosi membri del cast del parco Disney, creando connessioni preziose e scambiando momenti indimenticabili con alcuni dei personaggi più amati dei classici Disney.

È stata una giornata carica di emozioni, ricca di momenti memorabili e straordinari successi. Spazio Danza ha brillato sul palco di Disneyland Paris, portando l’arte della danza a nuove vette di splendore e incanto.

‘Siamo entusiasti per il futuro – riferiscono Martina e Valentina Rinoldo rispettivamente direttore artistico e titolare di Spazio Danza – perche’ siamo consapevoli delle prospettiva di crescita che questa sinergia puo’ creare e anche perche’ Disney Performing Arts ci ha rinnovato l’invito per un’altra esibizione”

L’evento a Palermo per la danza ad aprile

Il 29 aprile si è svolto a Palermo un evento organizzato dall’associazione Unidanza, proprio in occasione della “Giornale internazionale della danza”, è in programma il convegno sul tema “Tante idee per un solo fine: evolvere, migliorare, crescere”.

Il convegno si è svolto nella Sala Rossa Pio La Torre presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana dove, oltre ai fondatori di Unidanza, Rocco Lo Bianco e Paolo Cianfoni, interverranno il deputato questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia, il consigliere Comune di Palermo, Sabrina Figuccia, il presidente nazionale Libertas, Andrea Pantano e il presidente Centro regionale sportivo Libertas Sicilia e consulente allo Sport e all’attività sportiva dell’ARS, Giuseppe Mangano.

