In una seconda fase l'avviso sarà aperto a tutti i cittadini

L’azienda Messinaservizi Bene Comune S.p.a., Società in house providing del Comune di Messina, ha fatto sapere con un comunicato, che, date le esigenze della pianta organica, si sta procedendo con un primo interpello per l’assunzione di 100 unità di personale, destinato agli iscritti alle liste di mobilità interregionale, ai sensi dell’articolo 24 della legge Regionale Siciliana n. 20/2016.

Secondo la normativa regionale “le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall’elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni”.

In una prima fase sarà, dunque, data priorità agli iscritti alle liste di mobilità, che avranno tempo fino al 10 settembre (15 giorni dalla pubblicazione in GURS) per aderire. Dopo tale data si procederà con un secondo interpello rivolto a tutti i cittadini.

Le nuove assunzioni si aggiungeranno alle 150 già effettuate nel mese di maggio e aiuteranno a potenziare i servizi della partecipata, che gestisce in città il ciclo integrato dei rifiuti, la pulizia delle strade, delle spiagge, la raccolta porta a porta e le altre attività legate all’ambiente, all’igiene e al decoro urbano.