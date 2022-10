Barbara Floridia, messinese, è stata nominata capogruppo del Movimento Cinquestelle al Senato.

“Sarà un onore immenso – scrive Floridia su facebook – rivestire il ruolo di capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Il nuovo direttivo vedrà con me Alessandra Maiorino come vicepresidente, Gabriella Di Girolamo e Luigi Nave come segretari d’aula ed Elisa Pirro come tesoriera. Ringrazio i colleghi per avermi scelta, in un momento così importante e delicato per il Paese. Sento forte la responsabilità dell’impegno che abbiamo di fronte: la nostra sarà un’opposizione dura ma responsabile. Dobbiamo difendere le nostre riforme e lavorare per raggiungere nuovi obiettivi anche dall’opposizione. Lotta alle disuguaglianze, giustizia sociale e ambientale saranno sempre la nostra bussola, dentro e fuori il Parlamento. Sono fiduciosa perché abbiamo una squadra di persone competenti e coraggiose, con una guida straordinaria come quella di Giuseppe Conte”.

Conte “C’è un ottimo clima”

Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ai cronisti fuori da Montecitorio, ha sottolineato: “Abbiamo completato le votazioni e abbiamo eletto Barbara Floridia capogruppo al Senato e Francesco Silvestri alla Camera, sono votazioni che si sono concluse all’unanimità, quindi grande compattezza per questo avvio di legislatura per il Movimento 5 stelle. C’è un ottimo clima, vogliamo lavorare insieme e fare un’opposizione seria ma anche senza sconti, intransigente. Quindi siamo predisposti per lavorare e sottolineo anche una nota positiva: grande presenza femminile in particolare nel direttivo del Senato il gran lunga prevalente ma anche alla Camera”.

Le parole di Maria Domenica Castellone

Maria Domenica Castellone, capogruppo uscente del M5s al Senato, ha commentato su Facebook: “E’ con grande orgoglio che vi annuncio che il nuovo capogruppo del M5S al senato è la nostra Barbara Floridia. E’ un passaggio di testimone bellissimo, da donna a donna, anzi da donna a donne, visto che Barbara sarà affiancata in questa avventura da Alessandra Maiorino, Elisa Pirro e Gabriella Di Girolamo. Della squadra fa anche parte Luigi Nave, senatore eletto nel mio collegio. Ho vissuto la mia esperienza di capogruppo con amore, per il M5S, per i colleghi e le colleghe, per il Paese ed il lavoro che siamo chiamati a fare rappresentando i cittadini. E spero di essere riuscita a trasmetterlo, questo amore. Spero abbiate percepito tutti con quanto cuore mi sono sempre rapportata al mio gruppo e alla nostra comunità. Ringrazio infinitamente la squadra che ha fatto con me questo percorso. Il vicepresidente Vincenzo Garruti, eccezionale compagno di viaggio; sempre pronto a dare una mano anche quando, come spesso faccio, non chiedevo aiuto. La tesoriera Agnese Gallicchio. La mia ancora di salvezza. Esempio straordinario di professionalità, competenza e discrezione”.

E prosegue: “Grazie anche per avermi aiutato a gestire la complicata procedura di chiusura di un gruppo parlamentare a fine legislatura. Grazie ai delegati d’aula: Felicia Gaudiano, Lalla MariaLaura Mantovani e Pietro Lorefice. Abbiamo gestito l’aula nel momento più difficile di sempre eppure mai avete perso lucidità e ci avete permesso di essere sempre compatti come gruppo. Grazie a Giuseppe Conte per la fiducia in me e a Paola Taverna che continua ad essere un modello rivoluzionario di ‘nuova politica’, quella politica con la P maiuscola che parte dal basso e rimane tra la gente, quella politica che non si risparmia e che sa stare, sempre e comunque, dalla parte giusta. E’ stato un dono prezioso, aver ricoperto fino a qui questo ruolo, che ora passa nelle mani giuste, quelle di una donna d’amore”.