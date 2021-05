parla il presidente dell'azienda

Villaggio Cep, la replica di Messinaservizi dopo la denuncia di una nostra lettrice

Secondo la lettrice le operazioni di pulizia strade e scerbatura vengono fatte a macchia di leopardo

Parla il presidente di Messinaservizi che smentisce e racconta l’impegno dell’azienda per tenere la città pulita

Vi abbiamo raccontato della denuncia di una nostra lettrice in merito al presunto degrado tra le strade del Villaggio Cep di Messina, una grande borgata a sud della periferia della città.

Le lamentele della lettrice riguardano in particolar modo le mancate operazioni di pulizia di strade e marciapiedi e la scerbatura che non sarebbe stata fatta.

La replica di Messinaservizi Bene Comune

Giuseppe Lombardo, presidente di Messinaservizi Bene Comune, l’azienda che si occupa della scerbatura (e che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, la pulizia delle strade, delle spiagge, la raccolta porta a porta e altri servizi essenziali per l’ambiente, l’igiene e il decoro della città), non ci sta.

“I nostri operatori sono in zona anche oggi – dice – e proprio il Villaggio Cep è stato uno dei quartieri puliti per primi e serviti dalla raccolta differenziata porta a porta che per noi è una grande conquista di civiltà.

La città di Messina è molto grande e non è semplicissimo concludere le operazioni ovunque contemporaneamente”.

Lombardo che ci invia delle foto del quartiere per mostrare i risultati ottenuti da Messinaservizi, in merito alle mancate operazioni di scerbatura, ci spiega come stanno le cose: “I cartelli devono essere affissi – precisa – almeno 48 ore prima delle operazioni di pulizia per dare modo a tutti di spostare le autovetture.

Devo smentire quanto dichiarato dalla vostra lettrice. Le operazioni di scerbatura al Villaggio Cep sono tuttora in corso. Forse la signora è contrariata perché non siamo ancora passati davanti casa sua”.

Eliminate le microdiscariche

“Proprio al Villaggio Cep – continua Lombardo – abbiamo eliminato decine di microdiscariche, come in altre parti della città. Abbiamo portato la raccolta differenziata ovunque, e giorno 21 maggio elimineremo l’ultimo cassonetto della città. Abbiamo già superato il 40% di raccolta differenziata, e installato 900 cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Gli interventi al Villaggio Cep sono in corso da oltre un mese, con potatura degli alberi, scerbatura e sistemazione delle aiuole. Da parte nostra c’è il massimo impegno, ma la città pulita non è un risultato che si ottiene da soli. Noi espletiamo il nostro servizio, e i cittadini devono rispettare le regole.

Discorso a parte poi per coloro che ancora non vogliono fare la raccolta differenziata, che ricordo, è obbligatoria per legge. Abbiamo censito tutte le abitazioni, trovando migliaia di utenze fantasma. Abbiamo consegnato i mastelli ai cittadini, speriamo che tutti capiscano al più presto la necessità di differenziare i rifiuti, venendo incontro agli sforzi e ai sacrifici fatti dalla nostra azienda”.

Serve la collaborazione dei cittadini

Per capire come stanno realmente le cose, abbiamo contattato anche Davide Siracusano, presidente della II circoscrizione della città, nella quale ricade proprio il Villaggio Cep.

Anche Siracusano ci invia delle foto, nelle quali si vedono delle macchine parcheggiate in prossimità dell erbacce che avrebbero dovuto essere tolte. Siracusano va dritto al sodo: “Serve la collaborazione dei cittadini. Mi dispiace che la vostra lettrice si sia lamentata, probabilmente lei avrà spostato la sua automobile ma i suoi vicini di casa no. Proprio ieri, in via Delle Essenze e via Giardino degli Agrumi, in corrispondenza delle palazzine 15 e 17, Messinaservizi non è potuta intervenire perché c’erano auto parcheggiate. Da parte dell’azienda che si occupa di pulizia e scerbatura c’è la massima attenzione per il Villaggio Cep. Anzi, colgo l’occasione per rivolgere un invito alla cittadinanza: non buttate spazzatura per strada. Abbiamo trovato sacchi di spazzatura anche nelle aree verdi dove poi vanno a giocare i bambini. C’è un malcostume diffuso purtroppo. Adesso per le vie che ho indicato bisogna fare una nuova ordinanza e attendere 48 ore, e non è semplice. Le operazioni di taglio delle siepi, potatura degli alberi e scerbatura sono in corso, ogni giorno, da circa un mese. Il Villaggio Cep è attenzionato da Messinaservizi in maniera eccellente”.

LA DENUNCIA DELLA NOSTRA LETTRICE