i lavori dureranno 30 giorni

Consegnati oggi i lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria di alcune aree dell’agglomerato di Larderia a Messina. Gli interventi programmati riguarderanno la scerbatura e la pulizia delle aree a verde limitrofe, per ridurre così il pericolo di incendi oltre che la riparazione di una conduttura idrica antincendio.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Parrino Gaetano Antonino. La ditta, con sede in Alcara Li Fusi, ha presentato l’offerta, insieme ad altre tre aziende, con il ribasso più conveniente pari al 39,97 per cento per un importo netto di 4.436,26 euro e si è aggiudicata l’appalto. I lavori saranno portati a termine entro 30 giorni dalla data di consegna.