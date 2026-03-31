L’affascinante borgo di Mistretta, situato nel cuore dei Nebrodi, sarà protagonista della nuova puntata del Tg2 “Sì, Viaggiare”, trasmessa su Rai2 venerdì 3 aprile alle 13:50.

Un percorso emozionante vi condurrà alla scoperta di una delle gemme più genuine della Sicilia, un luogo dove paesaggi intatti, attività all’aria aperta e usanze antiche si intrecciano in una narrazione accattivante. Il reportage guiderà gli spettatori attraverso incantevoli sentieri naturalistici, perfetti per gli appassionati di trekking ed escursionismo, e suggestivi percorsi in e-bike, per esplorare la zona in maniera ecologica e dinamica.

Verrà dato risalto alla magnifica Valle delle Cascate, un’area di straordinaria bellezza che affascina per la sua ricchezza biologica e i suoi panorami mozzafiato. Le riprese si sposteranno successivamente lungo la rinomata Fiumara d’Arte, un museo diffuso che fonde l’arte contemporanea con l’ambiente circostante, garantendo un’esperienza senza pari.

Sarà inclusa una sezione dedicata al forte legame della comunità con le proprie origini, narrando l’evocativo rito pasquale, un’usanza permeata di spiritualità e coinvolgimento cittadino che ogni anno attrae numerosi visitatori e devoti.

Questa trasmissione costituisce un’opportunità significativa per aumentare la visibilità di Mistretta e dell’intera area dei Nebrodi, mettendone in risalto le peculiarità paesaggistiche, culturali e identitarie.

Un evento imperdibile per chiunque voglia esplorare – o rivivere – le meraviglie di una Sicilia genuina e affascinante.