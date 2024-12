Presentare alle imprese siciliane le opportunità della sfida digitale e delle nuove tecnologie della comunicazione per accrescere la loro competitività. Questo l’obiettivo di “Connessioni Digitali“, l’iniziativa che fa tappa a Messina giovedì 19 dicembre alle ore 10,30, presso la Sala della Consulta della Camera di Commercio (piazza Felice Cavallotti, 3). Il Forum è organizzato da Digitrend, azienda leader nel settore della comunicazione e della tecnologia digitale, in partnership con Tempostretto, e prevede la compartecipazione dell’ente camerale presieduto da Ivo Blandina. Il progetto “Connessioni Digitali” è cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive, Iniziativa “Sicilia che piace” 2024 – Capitolo di Bilancio 342525.

Best practices di impresa e comunicazione

L’evento si propone di accrescere le competenze delle imprese sull’uso dello storytelling e delle tecnologie digitali, per rafforzare la loro competitività e aprirle a più ampie opportunità di mercato. In un confronto aperto, le testimonianze concrete di imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria offriranno spunti interessanti sul modo con cui le aziende affrontano la sfida digitale e sulle modalità in cui utilizzano le tecnologie della comunicazione.

Queste best practices aiuteranno a capire meglio come supportare i programmi di crescita tramite le opportunità offerte dai nuovi sistemi di comunicazione e di promozione. Gli interventi di docenti universitari, inoltre, aiuteranno a inquadrare ancora meglio gli intenti di sviluppo aziendale e territoriale in un contesto tecnologico in continua evoluzione.

Parteciperanno al Forum:

Ivo Blandina – Presidente della Camera di Commercio di Messina

– Presidente della Camera di Commercio di Messina Biagio Semilia – Fondatore e CEO Digitrend S.r.l.

– Fondatore e CEO Digitrend S.r.l. Sergio Cimmino – CEO Adimmagine Marketing&Communication

– CEO Adimmagine Marketing&Communication Giorgia e Aldo De Domenico – Azienda vinicola Soprano di Sindaro

– Azienda vinicola Soprano di Sindaro Filippo Grasso – Professore Università di Messina

– Professore Università di Messina Alberto Palella – Presidente Confesercenti Messina

– Presidente Confesercenti Messina Francesco Pira – Professore Università di Messina

– Professore Università di Messina Rovena Raymo – Responsabile vendite e Marketing Simone Gatto S.r.l.

– Responsabile vendite e Marketing Simone Gatto S.r.l. Andrea Strano – Responsabile Web. E-Commerce e Marketing DMarketing

– Responsabile Web. E-Commerce e Marketing DMarketing Gianluca Tornabene – Amminsitratore e CEO Mohd

– Amminsitratore e CEO Mohd Coordinerà la discussione Pippo Trimarchi, editore di Tempostretto.

Tre incontri per avvicinare le imprese al digitale

Il Forum di Messina si inserisce in un ciclo di tre incontri finalizzati ad avvicinare sempre di più le imprese alle tecnologie digitali e dell’informazione, in considerazione del ruolo primario che i giornali online svolgono nella promozione delle eccellenze del territorio, sostenendo la brand reputation dell’intera regione. Tutte le iniziative hanno come particolare riferimento tre Ambiti della Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente S3 Sicilia: Ambiente, Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile; Agroalimentare; Turismo, Cultura e Beni Culturali.

Il primo incontro si è svolto venerdì 13 dicembre presso Innovation Island, a Palermo. Giovedì 20 è in programma quello di Messina. Venerdì 20 dicembre si torna a Palermo, presso BlogSicilia (via Castellana Bandiera 4/a). Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare il sito web www.informazionesicilia.it.

Like this: Like Loading...