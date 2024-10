La Polizia Stradale intensificherà i controlli di velocità sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo dal 14 al 20 ottobre 2024. L’iniziativa mira a prevenire gli incidenti stradali, invitando gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità. I controlli si concentreranno sulle tratte ad alta incidentalità.

Calendario dei controlli

Il Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” – Sezione Polizia Stradale di Messina effettuerà i controlli dal 14 al 18 ottobre 2024 su entrambe le autostrade A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania.

Limiti di velocità e sanzioni

Ricordiamo che i limiti di velocità sono di 130 km/h sulle autostrade e 110 km/h sulle strade extraurbane principali, ridotti rispettivamente a 110 km/h e 90 km/h in caso di maltempo. Superare questi limiti comporta sanzioni pecuniarie e decurtazione di punti dalla patente. Superamenti fino a 10 km/h comportano multe da 42 a 173 euro. Superamenti tra 10 e 40 km/h comportano multe da 173 a 694 euro e 3 punti decurtati. Oltre i 40 km/h e fino a 60 km/h, le multe vanno da 543 a 2.170 euro, con 6 punti decurtati e sospensione della patente da uno a tre mesi. Superamenti oltre i 60 km/h comportano multe da 845 a 3.382 euro, 10 punti decurtati e sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva entro due anni, la patente viene revocata. Sanzioni più severe sono previste per neopatentati e conducenti professionali.

Controlli sui veicoli commerciali

Verranno intensificati i controlli anche sui veicoli commerciali e per il trasporto persone, attraverso la verifica dei cronotachigrafi e dei tachigrafi digitali, per monitorare eventuali eccessi di velocità. L’obiettivo è garantire la sicurezza stradale attraverso una maggiore attenzione al rispetto dei limiti di velocità da parte di tutti gli utenti della strada, con particolare riguardo ai mezzi pesanti che, per le loro caratteristiche, possono causare danni maggiori in caso di incidente. La Polizia Stradale invita tutti gli automobilisti a una guida responsabile e prudente, nel rispetto delle norme del Codice della Strada.