La Polizia Stradale scende in campo contro gli eccessi di velocità sulla strada. Da oggi, lunedì 15 luglio, fino a domenica 21 luglio 2024 verranno effettuati controlli mirati della velocità su alcuni tratti autostradali della Sicilia, dove si registra un elevato tasso di incidentalità.

Campagna per la sicurezza

L’iniziativa rientra in una campagna più ampia per invitare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità, al fine di prevenire gli incidenti stradali. Come sottolineato dalla Polizia Stradale, è fondamentale mantenere una velocità moderata e adeguata alle condizioni del traffico e del manto stradale.

Tratti Autostradali Interessati dai Controlli

I controlli interesseranno in particolare le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. Sulla A18 i servizi saranno operativi nei giorni 15, 18 e 20 luglio, mentre sulla A20 nei giorni 16 e 19 del mese. Le pattuglie della Stradale monitoreranno la velocità dei veicoli in transito con gli appositi strumenti elettronici.

Limiti di velocità

Vale la pena ricordare quali sono i limiti di velocità vigenti: 130 km/h sulle autostrade, 110 km/h sulle strade extraurbane principali. In caso di maltempo, i limiti scendono rispettivamente a 110 e 90 km/h. Il superamento dei limiti comporta sanzioni che variano a seconda dell’entità dell’infrazione: si va da 42 a 173 euro per velocità non superiori ai 10 km/h oltre il consentito, fino alla revoca della patente per chi supera di oltre 60 km/h. Sono previste sanzioni più pesanti per conducenti neopatentati e professionisti. Oltre alle multe, è applicata anche la decurtazione dei punti patente, da un minimo di 3 fino a 10 punti in meno per le infrazioni più gravi. È inoltre disposta la sospensione della patente da 1 a 12 mesi nei casi ritenuti più pericolosi per la sicurezza stradale.

Controlli su mezzi pesanti

La Polizia Stradale ha dichiarato che verrà posta particolare attenzione agli autisti di mezzi pesanti e bus, controllando anche i dati registrati dai sistemi di bordo. L’eccesso di velocità per questa categoria di guidatori professionisti è ancor più pericoloso data la stazza dei veicoli. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna europea “Safety Days” promossa da RoadPol, network delle polizie stradali europee. L’obiettivo è sensibilizzare gli utenti della strada ad adottare comportamenti sempre prudenti e rispettosi del codice della strada. Mantenere una velocità adeguata è fondamentale per ridurre il rischio di gravi incidenti.