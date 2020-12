"Il sindacato perde un uomo per bene"

Si è spento oggi, all’età di 58 anni, il segretario della Cisal Messina Santino Paladino, che dallo scorso 16 novembre era ricoverato all’ospedale Papardo per Covid-19; negli ultimi giorni si era registrato un peggioramento delle sue condizioni di salute.

“La Cisal si stringe attorno alla famiglia di Santino, volto storico del mondo sindacale messinese, da anni impegnato in prima linea a difesa dei lavoratori dell’ex Provincia e responsabile delle federazioni Csa e Fiadel”, dicono Giuseppe Badagliacca, Nicola Scaglione e Gianluca Colombino della Cisal.

“Un uomo stimato e apprezzato – dicono Badagliacca, Scaglione e Colombino – a cui tutti riconoscevano competenza e umanità. La scomparsa di Santino è un duro colpo non solo per la nostra organizzazione sindacale, ma per le tantissime persone che in questi anni hanno avuto modo di conoscerne la serietà e la passione che

metteva in tutto quello che faceva. Siamo vicini, in questo momento così doloroso, ai suoi familiari, a Rosy, Claudio e Francesco e a tutti coloro che, negli ospedali, lottano contro il Covid”.